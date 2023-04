Ngoại trưởng Mỹ dạo phố, ăn cơm niêu ở Tràng Tiền

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đi dạo phố Tràng Tiền, nghe nhạc jazz tại câu lạc bộ của nghệ sĩ Quyền Văn Minh trước khi ăn cơm tối gần đó.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chiều 15/4 đi dạo dọc phố Tràng Tiền, ngang qua Quảng trường Cách mạng tháng 8 và vườn hoa Cổ Tân để tới câu lạc bộ jazz Bình Minh của nghệ sĩ nổi tiếng Quyền Văn Minh. Đây là một phần hoạt động trong những ngày ông Blinken thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Trong ảnh: Ngoại trưởng Blinken và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper di chuyển trên phố Tràng Tiền.

Ngoại trưởng Blinken đi qua vườn hoa Cổ Tân gần Nhà hát Lớn.

Cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh (trái) và Ngoại trưởng Blinken tại câu lạc bộ jazz Bình Minh tối 15/4. Nghệ sĩ Quyền Văn Minh cùng ban nhạc đã biểu diễn khoảng 35 phút với bài Hội làng, hai bản kinh điển của nhạc jazz Mỹ là New York New York và In the Mood. Ông cũng chơi bản Happy Birthday (Chúc mừng sinh nhật) để mừng Ngoại trưởng Blinken bước sang tuổi 61 vào ngày 16/4.

Ông Blinken cùng Đại sứ Knapper và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink đến dùng bữa tối tại quán Cơm tay cầm ở ngõ Tràng Tiền sau buổi biểu diễn. Ngoại trưởng Blinken chọn món chả giò và cơm niêu tôm riu rang thịt. Chủ quán Nguyễn Ngọc Huy cho biết anh đã có cơ hội bắt tay Ngoại trưởng Mỹ và mô tả ông Blinken rất thân thiện. Anh nói rằng ông Blinken cùng các quan chức Mỹ đều khen ngợi món ăn tại đây và cho biết sẵn sàng trở lại quán nếu có thêm thời gian ở Việt Nam.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Blinken tại Trụ sở Trung ương Đảng, hoan nghênh chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông ở cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định chuyến thăm có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện, cho rằng những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua là cơ sở để tiếp tục nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tại buổi tiếp Ngoại trưởng Blinken ở Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy trao đổi thương mại hài hòa, bền vững. Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, ủng hộ Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ, điểm lại những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác toàn diện 10 năm qua. Nổi bật trong số đó có kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng ấn tượng, đạt 123 tỷ USD trong năm 2022, hợp tác tích cực trong phòng chống đại dịch Covid-19, các dự án hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh như dự án tẩy độc tại sân bay Biên Hòa, cũng như số lượng du học sinh Việt Nam đến Mỹ ngày càng tăng.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Blinken và nhiều quan chức hai nước tham gia lễ khởi công khu phức hợp đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội sáng 15/4. “Sự kiện này đã được chuẩn bị trong nhiều năm, là kết quả đỉnh cao có được nhờ sự gắn kết tận tâm và sáng tạo giữa rất nhiều nhà ngoại giao Việt Nam và Mỹ”, ông Blinken cho hay. Tòa đại sứ mới của Mỹ sẽ được xây dựng tại lô D30, đường Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội trong dự án có tổng ngân sách 1,2 tỷ USD, với thời hạn thuê đất 99 năm.

Trong cuộc gặp gỡ giảng viên, sinh viên và các nhà khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Ngoại trưởng Blinken tham quan một số bàn trưng bày sản phẩm công nghệ về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot và thiết bị đèn tảo lọc không khí. Đây là những nghiên cứu nổi bật của các nhà khoa học Việt chế tạo, phát triển. Trong ảnh: Ngoại trưởng Blinken cùng PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng gửi “lời chào” tới robot trước khi tham quan các bàn trình diễn sản phẩm nghiên cứu.

“Đối với nước Mỹ và chính quyền Tổng thống Joe Biden, quan hệ với Việt Nam là một trong những mối quan hệ năng động và quan trọng nhất. Xu hướng của quan hệ Việt - Mỹ trong nhiều thập kỷ qua là vô cùng ấn tượng”, Ngoại trưởng Blinken nói tại buổi trao đổi với báo chí chiều 15/4. Ngoại trưởng Blinken chia sẻ Mỹ “trân trọng vai trò lãnh đạo không thể thiếu của Việt Nam” trong giải quyết các thách thức phát triển ở khu vực Mekong, nhận định Việt Nam đang có những bước tiến để trở thành “nước dẫn đầu trong chuyển đổi năng lượng sạch” và sẵn sàng đầu tư vào “tiềm năng khổng lồ” của Việt Nam.

