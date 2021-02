Người dân Hà Tĩnh vui tết, đón xuân nhưng không chủ quan, lơ là với dịch Covid-19

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị cả hệ thống tập trung cao cho các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Người dân vui tết, đón xuân nhưng không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống.

Chiều nay (8/2), dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Theo báo cáo, từ ngày 28/1 đến nay, cả nước có 422 ca nhiễm Covid-19, trong đó số địa phương có dịch là 12 tỉnh, thành.

Tại Hà Tĩnh đến nay, tổng số cách ly, theo dõi tại cơ sở y tế là 43 người, cách ly tập trung là 329 người.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn báo cáo tổng thể công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dự báo tình hình dịch.

Hà Tĩnh đang quản lý, theo dõi, cách ly tại nhà 33.557 người, trong đó có 21.422 người liên quan đến vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh và các tỉnh thành khác. Từ ngày 29/1, cơ quan chức năng đã xét nghiệm gần 3.350 mẫu, tất cả đều âm tính.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Chí Thanh: Trung tâm sẽ nỗ lực để chọn lọc và ưu tiên việc xét nghiệm đối với những người đi từ khu vực có dịch về.

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhận định, hiện nay Hà Tĩnh chưa xuất hiện ca bệnh mới, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn Hà Tĩnh rất cao. Trong đó, số lượng người từ các tỉnh thành về quê trong dịp tết đông, người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vẫn còn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lương Tâm: Hiện nay nguy cơ cao nhất đối với Hà Tĩnh là người về từ các tỉnh, thành trong cả nước, nhất là Hà Nội và TP. HCM. Chính vì vậy tỉnh cần có văn bản khuyến cáo để người dân hạn chế đi lại trong dịp tết nhất là đối với người già, người có bệnh lý nền.

Đặc biệt, trong đợt dịch này tỷ lệ người nhiễm không có triệu chứng cao và hiện nay lại trong dịp tết Nguyên đán nên việc kiểm soát, phát hiện dịch sẽ rất khó khăn, dịch có thể xâm nhập một cách âm thầm trong cộng đồng.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông: Đề nghị tỉnh có văn bản quy định về tổ chức các hoạt động vui chơi và tổ chức lễ hội, đi lễ chùa...

Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ cấp bách và quan trọng hàng đầu hiện nay đặt ra cho Hà Tĩnh là tiếp tục rà soát hết, lập danh sách trường hợp đi các địa điểm có ca bệnh dương tính về địa phương trong vòng 14 ngày theo thông báo của Bộ Y tế; điều tra kỹ yếu tố dịch tễ và dấu hiệu lâm sàng như: sốt, ho, khó thở... để chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và các biện pháp cách ly phù hợp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đại tá Lê Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh: Đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường, quản lý công dân về trên địa bàn, từ nội địa đến cửa khẩu, bến cảng. Tuyệt đối không để sót trường hợp nào.

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng; trường hợp xuất hiện ca bệnh dương tính hoặc nghi ngờ phải quyết liệt thực hiện các biện pháp khoanh vùng nhanh gọn, cách ly kịp thời, triệt để, thần tốc truy vết và xét nghiệm ngay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu: Đợt dịch này khác và nguy hiểm hơn so với các đợt trước là không xác định được nguồn bệnh, tỷ lệ người nhiễm không triệu chứng cao và hiện nay lại trong dịp tết Nguyên đán nên việc kiểm soát, phát hiện dịch là rất khó khăn. Chính vì vậy quan trọng nhất hiện nay là ngành y tế cần xây dựng kịch bản chống dịch phù hợp, sát thực tiễn, trong đó nâng cao năng lực xét nghiệm và chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất để chống dịch.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá rất cao sự nỗ lực, chủ động của các ngành trong việc triển khai các giải pháp chống dịch, đảm bảo sự bình yên cho Nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh: Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cảnh giác cao với dịch, tuyệt đối không chủ quan song không hoang mang, gây tiêu cực đến việc phát triển kinh tế, xã hội và hoạt động vui tết, đón xuân.

Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở, ngăn chặn nhập cảnh trái phép. Công an tỉnh phát huy vai trò công an xã để quản lý nhân hộ khẩu, nhất là phối hợp cán bộ thôn, xóm để quản lý người về; xử lý mạnh tay hơn các vi phạm trong phòng chống dịch. BCH Quân sự tỉnh đảm bảo an toàn, chu đáo tại các khu cách ly, đề cao cảnh giác với các trường hợp trốn khỏi khu cách ly. Ngành y tế tham mưu tỉnh xét nghiệm các đối tượng phù hợp, nhất là người từ vùng dịch có nguy cơ cao.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ và các đoàn thể chính trị phối hợp nắm chắc công dân về trên địa bàn; các ngành chức năng phối hợp tổ chức tốt việc quản lý lễ hội, mừng thọ, lễ họ, các trò chơi dân gian trong dịp tết, trong đó áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch; nhắc nhở, khuyến cáo thanh niên hạn chế tụ tập quán hàng; việc tổ chức gặp mặt trong đêm giao thừa, chào cờ tuân thủ quy định chống dịch, nhất là đeo khẩu trang, khử khuẩn.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường sàng lọc người đến thăm khám, điều trị; chuẩn bị chu đáo bệnh viện dã chiến để ứng phó với các tình huống của dịch. Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về diễn biến dịch, các khuyến cáo của ngành chức năng và phản bác các thông tin sai sự thật.

Phúc Quang