Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo 138 các cấp

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu thời gian tới cần tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thành viên, ban chỉ đạo 138 cấp huyện, cấp xã.

Chiều 7/12, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới hơn 200 điểm cầu trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dânbảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Năm 2022, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 395 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, khiến 14 người chết, 79 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 30,5 tỷ đồng. Tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; tội phạm và tệ nạn ma túy; tội phạm mua bán người, tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trước tình hình nói trên, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tội phạm.

Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyên truyền, ký cam kết về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã triển khai tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân.

Công tác phòng ngừa người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần, ngáo đá và người mắc bệnh tâm thần thực hiện hành vi phạm tội; khai thác, ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và nội dung của Đề án 06 phục vụ công tác phòng, chống tội phạm... đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống tội phạm tiếp tục được quan tâm. Năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã chỉ đạo nghiên cứu, góp ý hơn 300 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức sơ, tổng kết 23 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống tội phạm.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tập trung quyết liệt. Năm 2022, Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 374 vụ/974 tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, thu hồi gần 8 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ 390 vụ/432 đối tượng vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; phát hiện, bắt giữ 855 vụ/505 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; bắt giữ 155 vụ/328 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái pháp chất ma túy, 274 vụ/416 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 94,7%, trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,5%; phá nhiều chuyên án, nhất là tập trung đấu tranh mạnh các loại tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT được quan tâm, phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Vai trò các tổ hòa giải cơ sở, các mô hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được phát huy. Nhờ đó, kịp thời giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh, góp phần giữ bình yên trong từng gia đình và đảm bảo ANTT.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức tham luận về vai trò của MTTQ các cấp trong vận động quần chúng nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vê an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân tại các đia bàn trọng điểm về an ninh trât tự.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch, kết luận, chỉ thị của Trung ương; các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh về phòng, chống tội phạm. Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, ban chỉ đạo 138 các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm.

Nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; tổ chức phối hợp lực lượng tổ chức đánh chặn ma túy ngay từ ngoại biên; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị thành phố trong công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới cần tăng cường công tác phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo 138 các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thành viên, ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tiếp tục phát huy vai trò các mô hình tự quản về ANTT; tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL cho quần chúng nhân dân nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; kiên quyết không để xảy ra các vụ trọng án; tăng cường bám sát đối tượng, nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra giải quyết các vụ án.

Tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về phòng, chống bạo lực học đường.

Trước mắt, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban chỉ đạo 138 các cấp có kế hoạch cụ thể, bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2022...

... và các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

