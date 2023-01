Vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Chính phủ nước CHDCND Lào đánh giá cao vai trò của Hà Tĩnh trong việc hợp tác, giúp đỡ các địa phương của bạn trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2022 ghi mốc son đặc biệt khi Hà Tĩnh cùng cả nước tổ chức thành công nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 5/9 (1962-2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào 18/7 (1977-2022), góp phần khẳng định quyết tâm gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước.

Đoàn công tác cấp cao tỉnh Hà Tĩnh gặp gỡ, hội đàm với Thủ tướng nước CHDCND Lào.

Tại buổi hội đàm với đoàn công tác cấp cao Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu vào tháng 8/2022, đồng chí Phăn Khăm Vi Pha Văn - Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đánh giá cao vai trò của Hà Tĩnh trong việc hợp tác, giúp đỡ các địa phương của bạn trên nhiều lĩnh vực như: đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng, các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, thiên tai… Thủ tướng nước CHDCND Lào cũng khẳng định, Chính phủ Lào sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác kinh tế với tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là tập trung đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối với cảng Vũng Áng.

Kỷ niệm “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”, trong năm, Hà Tĩnh và các tỉnh của nước bạn Lào đã tổ chức nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao để thảo luận, thống nhất các vấn đề quan trọng, thúc đẩy sự hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Tĩnh thường xuyên có các hoạt động hợp tác với các tỉnh của nước bạn Lào. Đặc biệt, tỉnh Hà Tĩnh cùng các tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn, Savannakhet đã tổ chức hội đàm, ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025. Đây là những nội dung quan trọng và là cơ sở để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp hai bên xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện.

Đoàn công tác tỉnh Bolikhămxay học tập mô hình chăn nuôi hươu tại Hà Tĩnh.

Với nền tảng hợp tác chính trị tốt đẹp, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Hà Tĩnh với các địa phương của Lào đang ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH của Lào cũng như cải thiện đời sống của người dân.

Đặc biệt, dự án Cảng quốc tế Lào - Việt tại Khu kinh tế Vũng Áng cùng với các dự án hợp tác nghiên cứu, xây dựng các tuyến đường bộ, đường sắt qua biên giới 2 nước theo trục Đông - Tây đang góp phần quan trọng giúp Lào khai thác vận tải biển; tiếp cận các tuyến hàng hải quốc tế để thực hiện mục tiêu chiến lược, phấn đấu trở thành một trung tâm hậu cần, logistics ở tiểu vùng sông Mê Kông và khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đến tham quan một số công trình trọng điểm của nước CHDCND Lào.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn cho biết, Hà Tĩnh đang có một số doanh nghiệp đầu tư tại Lào và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, Công ty TNHH Việt - Lào (thuộc Mitraco Hà Tĩnh) đã đầu tư sản xuất các sản phẩm thạch cao tại tỉnh Khăm Muồn, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, đóng nộp cho ngân sách Lào hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn cũng đang xúc tiến triển khai các dự án khai thác và chế biến muối mỏ kali, khai thác than, tiêu thụ quặng sắt, sản xuất, chế biến gỗ dăm, viên nén gỗ và trồng rừng, chế biến sắn, tinh bột sắn và trồng sắn, thành lập công ty vận tải...

Trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, hằng năm, Hà Tĩnh trích ngân sách hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ học bổng cho các học sinh, sinh viên Lào (hiện có 1.100 học sinh Lào từ 17 tỉnh, thành phố học tập tại Hà Tĩnh). Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể Hà Tĩnh thường xuyên tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn, duy trì hoạt động khám, chữa bệnh thường xuyên cho người dân tại Bolikhămxay.

Ngoài ra, thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình”, thời gian qua, Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt để hỗ trợ các tỉnh nước bạn Lào trong các hoạt động và các công trình, dự án an sinh xã hội mang ý nghĩa thiết thực, để lại dấu ấn đặc biệt đối với Nhân dân các tỉnh bạn Lào, như: Trường Chính trị hành chính tỉnh, Nhà thư viện Trường THPT Sỉ Thà Na Xay, Bệnh xá Quân dân y kết hợp… (tỉnh Bolikhămxay); Trạm xá Bản Mạc Phương, dự án xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc - tỉnh Khăm Muồn (từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam, đang trong quá trình xây dựng)…

Đoàn công tác các địa phương của nước CHDCND Lào tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh và các tỉnh biên giới của Lào cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh biên giới, phòng chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Nhân chuyến công tác tại Hà Tĩnh vào tháng 8/2022, đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẵn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn xúc động nói: “Chúng tôi biết Hà Tĩnh còn có những khó khăn nhưng vẫn dành sự chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và quý báu cho tỉnh Khăm Muồn và các tỉnh khác của nước CHDCND Lào. Đáp lại tình cảm đó, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong việc vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, phát triển mối quan hệ hữu nghị lên tầm cao mới”.

Tại các sự kiện ngoại giao quan trọng giữa Hà Tĩnh với các địa phương, đơn vị của nước bạn Lào, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đều nhấn mạnh, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh luôn coi trọng và gìn giữ truyền thống, tình đoàn kết anh em, đồng chí thủy chung, trong sáng của 2 nước. Trong tình cảm thắm thiết, trân trọng lẫn nhau, luôn dành cho nhau niềm tin, cùng mong nhau tiến bộ; cùng với việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao 2 Đảng, 2 nước, Hà Tĩnh và các tỉnh của Lào sẽ cùng nhau xây đắp cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt của 2 nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: “Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất”.

Dương Chiến