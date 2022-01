Công nhân Nhiệt điện Vũng Áng 1 “quên lễ”, vận hành lưới điện an toàn

Năm mới, khi người người, nhà nhà bắt đầu kỳ nghỉ lễ thì cán bộ, công nhân Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vẫn miệt mài bên tổ máy, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, gần nửa năm nay, anh Lê Tứ Phượng - Phân xưởng Vận hành (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, đóng tại TX Kỳ Anh) chưa trở về quê hương Hướng Hóa, Quảng Trị để thăm gia đình.

Ngày đầu tiên của năm mới 2022, anh Phượng cùng đồng nghiệp vẫn tiếp tục bám trực vận hành tổ máy số 2. Làm việc xuyên lễ, anh cùng những anh em trong ca càng nêu cao tinh thần trách nhiệm, để đảm bảo mọi thông số chính xác, lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

Anh Lê Tứ Phượng trong ca trực ngày đầu tiên của năm mới.

Anh Phượng chia sẻ: “Hai con của tôi còn nhỏ, một bé lên 3 tuổi, một bé mới 8 tháng tuổi. Làm việc xa nhà nên mọi việc chăm sóc, dạy dỗ con cái và phụng dưỡng bố mẹ, tôi đều phó thác cho vợ. Ngày lễ, tôi cũng muốn quây quần bên gia đình, nhưng vì mục tiêu chung phải nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Làm việc xuyên lễ, điều mà chúng tôi cảm thấy ấm lòng là luôn nhận được sự quan tâm của Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh trong việc động viên tinh thần, đảm bảo đầy đủ chế độ cho người lao động”.

Hiện nay, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vẫn duy trì 3 ca, 5 kíp trực để vận hành an toàn tổ máy số 2, đảm bảo phát điện lên lưới quốc gia trong mọi thời điểm.

Trong kỳ nghỉ lễ, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vẫn duy trì 3 ca, 5 kíp trực để vận hành an toàn tổ máy số 2.

Anh Nguyễn Văn Phương – Trưởng ca vận hành, Phân xưởng Vận hành cho biết: “Sau quá trình đại tu, bảo dưỡng bởi 600 chuyên gia, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật trong và ngoài nước, đến nay các thông số vận hành của tổ máy số 2 đã ổn định, tin cậy và an toàn hơn trước. Thời điểm cận tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh tăng cao. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Giám đốc công ty, tất cả anh em đều vào việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra”.

Tại Phân xưởng Nhiên liệu, xuyên kỳ nghỉ lễ tết Dương lịch, cán bộ, công nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tất cả đều nỗ lực đảm bảo đủ nguồn nhiên liệu phục vụ dây chuyền sản xuất.

Phân xưởng Nhiên liệu chủ động lượng than trong kho, sẵn sàng phục vụ dây chuyền sản xuất điện.

Ông Vũ Văn Thọ - Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 thông tin: “Kỳ nghỉ tết Dương lịch, các tàu vẫn cập cảng chuyên dụng của nhà máy để cung cấp than liên tục. Cán bộ, công nhân của Phân xưởng Vận hành chủ yếu ngoại tỉnh, xa nhà, không ít người nhiều tháng chưa trở về quê do dịch bệnh COVID-19. Kỳ nghỉ lễ xa nhà, làm việc xuyên lễ, anh em vẫn nỗ lực trong việc kiểm tra, bảo dưỡng dây chuyền vận chuyển, chủ động lượng than trong kho, sẵn sàng phục vụ dây chuyền sản xuất điện an toàn, ổn định và liên tục”.

Năm qua, đối mặt nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, song cán bộ, công nhân của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vẫn nỗ lực vượt khó, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh vừa phối hợp với hàng chục nhà thầu tiến hành bảo dưỡng thành công tổ máy phát điện số 2 với công suất 600MW. Năm 2021, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã sản xuất ước đạt 5.542 triệu kWh điện, tổng doanh thu ước đạt 8.677 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 296 tỷ đồng.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vừa làm tốt công tác chuyên môn vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Duy Minh – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: “Ngày đầu tiên của năm mới, khi nhà nhà, người người đang bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày thì người lao động của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vẫn miệt mài bên tổ máy, làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, phục vụ phát triển nền kinh tế - xã hội. Trong mọi thời điểm, đơn vị đều tập trung cao độ, vừa làm tốt công tác chuyên môn vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19”.

Thu Phương