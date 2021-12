Đảm bảo lễ khởi công Nhà máy sản xuất Pin VinES thành công tốt đẹp

Kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ khởi công Nhà máy sản xuất Pin VinES, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo tốt nhất các điều kiện cho nhà đầu tư triển khai lễ khởi công.

Chiều 8/12, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đi kiểm tra thực địa và làm việc với lãnh đạo thị xã Kỳ Anh về công tác chuẩn bị phục vụ khởi công Nhà máy sản xuất Pin VinES (do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư).

Dự án Nhà máy sản xuất Pin VinES (linh kiện phụ trợ cho tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast) dự kiến xây dựng trên diện tích 12,6 ha tại địa bàn phường Kỳ Thịnh (nằm trong KKT Vũng Áng). Thời gian triển khai dự kiến từ quý IV năm 2021 đến quý III năm 2022.

Để đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ lễ khởi công Nhà máy sản xuất Pin VinES (dự kiến tổ chức ngày 12/12), UBND thị xã Kỳ Anh đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, nguồn điện, phòng chống cháy nổ và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn kiểm tra thực địa nơi sẽ diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất VinES

Các nội dung, nhiệm vụ cụ thể được UBND thị xã Kỳ Anh giao các đơn vị liên quan như: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông phối hợp chủ đầu tư thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về lễ khởi công dự án; thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền trên địa bàn thị xã trong ngày khởi công dự án.

Công an thị xã chủ trì, phối hợp BCH Biên phòng Vũng Áng - Sơn Dương nắm chắc tình hình trên địa bàn, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho lễ khởi công.

Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với chủ đầu tư tổ chức phun tiêu độc khủ trùng, bố trí lực lượng đo thân nhiệt cho các thành phần tham dự lễ khởi công dự án.

Lãnh đạo TX Kỳ Anh báo cáo phương án đảm bảo cho lễ khởi công.

Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh chuẩn bị lực lương đảm bảo vệ sinh mặt đường, dọn rác hai bên các tuyến đường, khu vực liên quan đến dự án; rà soát, thay thế các cây trồng dọc tuyến quốc lộ 12C….

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận thị xã Kỳ Anh đã chủ động, làm tốt các khâu chuẩn bị, đặc biệt là công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân để nhà đầu tư tiến hành khởi công dự án.

“Đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội không chỉ cho Hà Tĩnh mà còn của cả nước. Vì vậy, cần tập trung cao độ, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo nhất cho nhà đầu tư triển khai lễ khởi công cũng như trong suốt quá trình thi công dự án” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp, hướng dẫn địa phương thực hiện tốt công tác đón tiếp khách, phân luồng giao thông, nắm chắc tình hình trên địa bàn, đảm bảo tuyệt đối về an toàn, an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh… để lễ khởi công dự án được tổ chức thành công tốt đẹp.

Thanh Hoài