Doanh nghiệp đề xuất đầu tư khu du lịch biển cao cấp gần nghìn tỷ tại Hà Tĩnh

Với tiềm năng lợi thế của 137 km bờ biển, đến nay, Hà Tĩnh đã có các dự án đầu tư nghỉ dưỡng, du lịch biển cao cấp như: Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (Nghi Xuân) với quy mô 120 ha, do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành (VABIS Group) làm chủ đầu tư; Vinpearl Cửa Sót (Lộc Hà), qui mô 16 ha, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư; khu nghỉ dưỡng C Resort (Kỳ Anh) do Công ty CP Đầu tư và phát triển Hà Quỳnh làm chủ đầu tư.