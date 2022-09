Hà Tĩnh “cán mốc” 7.500 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu

Trong bối cảnh dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, hoạt động kinh tế dần phục hồi, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tạo đột phá khi “cán mốc” thu ngân sách hơn 7.500 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Kết quả ấn tượng

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, năm 2022, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu 8.450 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao chỉ tiêu 8.500 tỷ đồng và Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu 8.800 tỷ đồng.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch triển khai; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu NSNN năm 2022.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng giám sát hàng hoạt động thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Ngành đã có nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; thúc đẩy và đưa quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả; bố trí cán bộ công chức có chuyên môn tại các khâu nghiệp vụ trọng yếu, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các đơn vị. Nhờ vậy, tình hình xuất nhập khẩu, thu ngân sách tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh những tháng qua có sự tăng trưởng đáng ghi nhận”.

Hoạt động xuất khẩu thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Ngoài sự chủ động, tích cực, đồng bộ triển khai các giải pháp của ngành hải quan thì từ đầu năm đến nay, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dần trở lại trạng thái bình thường nên đã góp phần tăng thu NSNN.

Chỉ tính riêng Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh hơn 8 tháng đầu năm đã nộp hơn 455 tỷ đồng thuế nhập khẩu hệ thống máy móc, thiết bị (tăng 103% so với cùng kỳ năm 2021); nộp hơn 3.732 tỷ đồng thuế nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất (tăng 196% so với cùng kỳ năm 2021)…

Ngoài ra, các mặt hàng như: nước giải khát, hàng tiêu dùng, tinh bột sắn, hàng điện tử, gỗ xẻ, dăm gỗ… đều có kim ngạch và số thu tăng mạnh so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn

Đến thời điểm này, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu hút 346 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn (tăng 0,28% so với cùng kỳ năm 2021). Toàn ngành đã mở 9.977 tờ khai (giảm 5,7% so với cùng kỳ) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.873 triệu USD (tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2021).

Qua đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu nộp NSNN hơn 7.500 tỷ đồng, đạt 88,75% dự toán năm Bộ Tài chính giao, đạt 88,23% dự toán năm HĐND tỉnh giao, đạt 85,22% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao và tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ đạt 5.663,92 tỷ đồng - PV).

Quyết tâm “về đích” sớm

Những ngày giữa tháng 9, các cửa khẩu: cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương, Cầu Treo…, không khí khá nhộn nhịp và sôi động. Lực lượng Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với các ngành chức năng đang nỗ lực thông quan, duy trì dòng chảy thương mại cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua đây.

Với quyết tâm “về đích” sớm, phấn đấu hoàn thành cao nhất kết quả thu NSNN năm 2022, các đơn vị trong toàn ngành đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Tàu lớn vào “ăn hàng” tại cảng Vũng Áng

Ông Lê Văn Hạnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng cho biết: “Là đơn vị thu hơn 90% thuế xuất nhập khẩu cho toàn tỉnh nên chúng tôi luôn tập trung cao hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan. Đơn vị đang xây dựng kế hoạch triển khai đối thoại hải quan - doanh nghiệp trong tháng 10 để đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp, từ đó góp phần tăng thu ngân sách”.

Theo thống kê của Phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, 4 tháng cuối của năm, Hải quan Hà Tĩnh phải thu bình quân 265,5 tỷ đồng/tháng để đạt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và 353 tỷ đồng/tháng để đạt chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao. Đây là nhiệm vụ hoàn toàn khả thi bởi những tháng cuối năm, theo nhận định chung, hoạt động của doanh nghiệp sẽ sôi động hơn so với những tháng đầu năm.

Cán bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp mở tờ khai thông quan

Tuy nhiên, không chủ quan với kết quả đạt được, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách. Ngoài chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn vị tăng cường chống thất thu ngân sách, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Song song với đó, tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương trong đội ngũ cán bộ công chức, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao để “lập kỷ lục” thu thuế xuất nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay.

Phan Trâm – Lê Tuấn