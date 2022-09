Hà Tĩnh: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 13.700 tỷ đồng

9 tháng đầu năm, các cơ quan tài chính trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thu ngân sách đạt 13.730 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 45% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, các cơ quan tài chính trên địa bàn Hà Tĩnh được HĐND tỉnh giao dự toán tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 16.300 tỷ đồng, cao hơn dự toán năm 2021 là 4.000 tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa 7.800 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 8.500 tỷ đồng. Đây là mức giao thu cao nhất từ trước đến nay.

Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2022 góp phần tăng thu ngân sách cho Hà Tĩnh

Tĩnh đến hết ngày 16/9, toàn tỉnh thu NSNN là 13.730 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán được giao và tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ đạt hơn 9.379 tỷ đồng - PV). Trong đó, thu nội địa đạt gần 6.230 tỷ đồng, đạt 79,9% dự toán và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ đạt hơn 4.684 tỷ đồng - PV); thu xuất nhập khẩu hơn 7.500 tỷ đồng, đạt 88,2% dự toán và tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ đạt 5.663 tỷ đồng - PV).

Cán bộ Hải quan Hà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hoá qua cảng Vũng Áng.

Kết quả thu NSNN trong những tháng đầu năm cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đã thích nghi với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất – kinh doanh ổn định với đà tăng trưởng cao. Trong bối cảnh thực hiện nhiều chính sách phục hồi kinh tế như miễn, giảm, giãn các khoản thuế, phí để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, Hà Tĩnh đang làm tốt nhiệm vụ thu ngân sách và cân đối, phát triển nền kinh tế. Với đà tăng thu như hiện nay, Hà Tĩnh đang tiến gần hơn với mục tiêu lập kỷ lục thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay - 16.300 tỷ đồng.

Phan Trâm