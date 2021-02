Hải quan Hà Tĩnh kịp thời triển khai giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm

Khởi động mùa ngân sách năm 2021, tháng 1, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thu đạt 571,51 tỷ đồng, tăng 16,08% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là động lực để ngành hải quan nỗ lực hoàn thành dự toán thu ngân sách năm nay.

Doanh nghiệp làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh).

Năm 2021, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 5.180 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu thì đây là nhiệm vụ khó khăn.

Bởi vậy, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời triển khai các giải pháp để thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021.

Ông Đào Chí Thành – Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Cục đã kịp thời phân bổ dự toán thu ngân sách cho từng đơn vị và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN năm 2021. Theo kế hoạch của Cục, các đơn vị cũng xây dựng kế hoạch thu của đơn vị mình nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu được giao”.

Tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng – đơn vị được giao dự toán thu ngân sách hơn 90% của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (5.000 tỷ đồng), việc xây dựng và triển khai kế hoạch thu NSNN năm 2021 đã được hoàn tất đến tận các đội.

Đơn vị đang tích cực tuyên truyền, tạo thuận lợi thông quan hàng hóa tối đa cho doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu. Ngoài nguồn thu lớn từ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa, năm nay, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng đặt “kỳ vọng” sẽ có thêm nguồn thuế xuất nhập khẩu nếu dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2, dự án điện gió Kỳ Anh MK được triển khai.

Không khí lao động sản xuất tại cảng Vũng Áng trong những ngày đầu năm 2021.

Ông Cao Thắng – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng cho biết: “Hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 1 tương đối nhộn nhịp, nhất là xuất nhập khẩu hàng quá cảnh tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài việc tạo thuận lợi thông quan hàng hóa, chi cục cũng đang tích cực mời gọi, thu hút doanh nghiệp về mở tờ khai để tăng nguồn thu thuế xuất nhập khẩu”.

Theo thống kê của Phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, trong tháng 1, toàn tỉnh có 7.811 lượt ô tô, tàu thuyền xuất nhập cảnh (tăng 4,15% so với cùng kỳ năm 2020). Tính đến ngày 31/1, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã mở 1.399 tờ khai (tăng 52,06% so với cùng kỳ năm 2020) cho 155 doanh nghiệp trên địa bàn với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 325,03 triệu USD (tăng 32,63% so với cùng kỳ năm 2020).

Cán bộ hải quan Hà Tĩnh thực hiện phun khử trùng phương tiện qua Cửa khẩu Cầu Treo để phòng dịch Covid-19.

Qua đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 571,51 tỷ đồng (tăng 29,71% so với tháng trước và tăng 16,08% so với cùng kỳ năm 2020). Cụ thể: thu từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đạt 520,93 tỷ đồng; thu từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đạt 46,68 tỷ đồng; thu từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Xuân Hải đạt 3,9 tỷ đồng.

“Để đạt dự toán thu ngân sách 5.180 tỷ đồng thì mỗi tháng, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phải thu bình quân đạt 431,6 tỷ đồng. “Mở hàng” tháng đầu tiên, đơn vị thu đạt 571,51 tỷ đồng, cao hơn so với mức phải thu bình quân. Kết quả này mang lại nhiều tín hiệu khởi sắc để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu dự toán năm 2021”, ông Đào Chí Thành - Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh khẳng định.

Cán bộ hải quan Vũng Áng kiểm tra hàng hóa nhập cảnh.

Chặng đường thu ngân sách năm 2021 còn dài, vì vậy, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cần tập trung cao.

Tiếp đà thắng lợi của tháng 1, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, qua đó góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại để tăng thu ngân sách cho địa phương.

Phan Trâm