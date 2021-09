Lập tổ công tác đặc biệt thúc tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công

Theo lãnh đạo Vụ Kế hoạch-Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải, lũy kế đến hết tháng 8/2021, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân được 22.800 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn so với bình quân chung cả nước và cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 (52/48,4%). Tuy nhiên, giá trị giải ngân chủ yếu vẫn là ứng hợp đồng, thanh toán nợ đọng, thu hồi vốn ứng trước, phần giải ngân khối lượng thi công còn thấp. Nhấn mạnh thông tin vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết yêu cầu đến ngày 30/9, tất cả các chủ đầu tư các dự án phải giải ngân tối thiểu 60%, do đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phải nâng cao sự giám sát, điều phối, cố gắng điều hành công tác xây dựng cơ bản để đạt kết quả tốt nhất, nâng cao tỷ lệ giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra.