Linh hoạt, sáng tạo trong thi công dự án cấp nước sạch cho hơn 17 ngàn hộ dân Can Lộc và Lộc Hà

Tiểu dự án nước sạch cho một số xã thuộc huyện Can Lộc, Lộc Hà thuộc dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh (BIIG2), có số vốn đầu tư 215.650.680.000 đồng, do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Tiểu dự án chia làm hai gói thầu. Gói thầu 1 (HT01.1): Xây dựng Trạm bơm tăng áp Thạch Hạ và mạng lưới 1 (mạng lưới phía Nam) cung cấp nước sạch cho 3 xã: Thạch Châu, Mai Phụ, Thạch Mỹ (Lộc Hà), thời gian thực hiện từ 6/5/2020 đến 6/11/2021. Gói thầu 2 (HT01.2): Xây dựng Nhà máy xử lý tại hồ chứa nước Cu Lây và mạng lưới 2 cung cấp nước sạch cho 6 xã: Thuần Thiện, Tùng Lộc (Can Lộc) và Hồng Lộc, Ích Hậu, Phù Lưu, Bình An (Lộc Hà), thời gian thực hiện từ 20/12/2020 đến 20/6/2022. Theo kế hoạch, tiểu dự án sẽ cung cấp nước sạch cho 17.300 hộ dân, hơn 67.100 nhân khẩu.