Một số dự án chậm giải ngân do năng lực đơn vị thi công còn hạn chế

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh được bố trí là 341 tỷ đồng, đến 31/7, giải ngân được gần 80 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch.

Chiều 27/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn, Trưởng đoàn công tác số 3 về kiểm tra tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 chủ trì làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo báo cáo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT (gọi tắt là Ban) có 19 dự án được bố trí vốn với tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn được bố trí là 341 tỷ đồng, riêng nguồn vốn được bố trí năm 2020 là 174 tỷ đồng.

Dự kiến đến 31/8, Ban giải ngân được gần 127 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch; dự kiến tỷ lệ đến 30/9 là 64%, đến 31/12 là 99%.

Giám đốc Ban Hà Văn Trà báo cáo tiến độ giải ngân của đơn vị.

Dự kiến trong năm 2020 có một số dự án không giải ngân hết do bố trí thừa so với tổng hợp dự toán hoặc so với quyết định phê duyệt quyết toán (gồm dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, dự án nạo vét và chỉnh trị luông vào cảng neo đậu tránh trú bão Cửa Sót).

Theo đại diện Ban, nguyên nhân giải ngân 8 tháng đầu năm chậm là do chậm trong công tác hồ sơ; năng lực nhà thầu thi công còn thấp; giải phóng mặt bằng chậm; một số dự án được giao vốn chậm….

Phó Giám đốc Sở Tài Chính Phùng Thị Nguyệt: Ban cần báo cáo chi tiết các dự án chậm tiến độ.

Tại buổi làm việc, Ban cũng kiến nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn đối ứng các dự án ODA; các sở, ngành quan tâm, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ dựa án, thiết kế, dự toán; các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, Ban cũng thông tin thêm một số thông tin về các dự án lớn, dự án chậm tiến độ…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu Ban, Sở NN&PTNT bám theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, các mốc thời gian quy định của UBND tỉnh, quyết liệt giải ngân vốn để đảm bảo tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kết luận buổi làm việc

Với những dự án chậm giải ngân sẽ phải có kế hoạch điều chuyển vốn. Việc đề xuất phương án điều chuyển vốn giữa các dự án phải đảm bảo trúng nguồn. Do đó, thời gian tới, Ban phải làm việc với trách nhiệm cao nhất để đảm bảo giải ngân hết vốn đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban tiếp tục rà soát thông tin, hoàn thiện báo cáo, có giải trình rõ, theo từng mốc tiến độ, theo quy định của tỉnh về các dự án lớn, dự án chậm tiến độ. Trong đó, tập trung vào các dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung; dự án sửa chữa và nâng cấp an toàn đập WB8; dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền trung…

PV