Ngành tài chính quyết tâm cao vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023

Tại Hà Tĩnh, tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm 2023 đạt 8.760 tỷ đồng (bằng 50% dự toán năm 2023 Trung ương giao, 46% dự toán năm 2023 HĐND tỉnh giao và bằng 80% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, thu ngân sách nội địa đạt 4.472 tỷ đồng (bằng 69% so với dự toán năm 2023 Trung ương giao, 56% dự toán năm 2023 HĐND tỉnh giao và bằng 92% so với cùng kỳ năm 2022); thu thuế xuất nhập khẩu đạt 4.287 tỷ đồng (bằng 39% dự toán năm 2023 Trung ương và HĐND tỉnh giao, bằng 71% so với cùng kỳ năm 2022). Toàn tỉnh chi ngân sách đạt 9.459 tỷ đồng (bằng 47,3% dự toán năm 2023 HĐND tỉnh giao). Chi ngân sách cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ bố trí trong dự toán và các nhiệm vụ đột xuất quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội trên địa bàn.