Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản trên 1.287 tỷ đồng tại KKT Vũng Áng đi vào hoạt động

Chiều 28/3, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh dự lễ khánh thành Nhà máy Sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh (giai đoạn 1) do Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát (thuộc Tập đoàn An Việt Phát) làm chủ đầu tư. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các đối tác trong, ngoài nước của Tập đoàn An Việt Phát cùng dự.