Nhà phố vùng lõi đô thị hút dòng tiền kiều hối cuối năm 2023

Những năm qua, thị trường ghi nhận lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt trên 10 tỷ USD/năm, trong đó khoảng 25% đổ vào bất động sản. Nhiều chuyên gia nhận định, dòng tiền kiều hối mạnh mẽ dịp cuối năm sẽ là “trợ lực” giúp các phân khúc BĐS đặc thù sẵn sàng bứt phá.

Thu hút đầu tư vào BĐS từ dòng tiền kiều hối mùa cuối năm

Năm 2023 là một năm kinh tế khó khăn của thế giới, nhưng theo dự báo của World Bank, lượng kiều hối chảy về Việt Nam dự kiến sẽ đạt 14 tỷ USD trong cả năm 2023 và 14,4 tỷ USD trong năm 2024. Những số liệu thống kê tính đến hết quý III năm 2023 đã cho thấy những diễn biến tích cực. Đơn cử như TP.HCM, lượng kiều hối chuyển về thành phố trong 9 tháng năm 2023 tăng 40% so với cùng kỳ và vượt so với cả năm 2022.

Đặc biệt, càng gần thời điểm cuối năm, lượng kiều hối chuyển về nước càng lớn bởi quý IV thường là “mùa” kiều hối đổ về mạnh nhất khi kiều bào gửi tiền về cho người thân sửa sang nhà cửa, mừng năm mới...

PGS.TS Trần Kim Chung - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương nhận định, Việt Nam là một trong 10 nước nhận được kiều hối lớn nhất thế giới, trong đó, ước tính có khoảng 25% kiều hối đầu tư vào BĐS. Nhiều chuyên gia cho biết, dòng tiền từ nguồn kiều hối sẽ là một trong những yếu tố quan trọng, có tác động tích cực đến tình hình BĐS trong nước.

Các tuyến phố nội thành Vinh đều được chỉnh trang tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch và kinh doanh

Là điểm sáng trong bối cảnh thị trường tăng tốc phục hồi, BĐS Nghệ An đang trở thành “tâm điểm” được giới đầu tư quan tâm, đặc biệt thu hút kiều bào gốc Nghệ đầu tư về quê hương bởi theo NHNN chi nhánh Nghệ An, hàng năm lượng kiều hối qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh này đạt trung bình khoảng 250 triệu USD/năm.

Tiềm năng đầu tư vào BĐS tại Nghệ An lại càng hấp dẫn sau khi tuyến cao tốc nối từ Hà Nội đến Nghệ An thông suốt, cùng với việc sát nhập Cửa Lò vào TP. Vinh. Đây là quyết định táo bạo mang tầm chiến lược nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng cả về hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội của khu vực này. TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận xét, trong thời gian tới Nghệ An sẽ bứt tốc với dư địa tăng trưởng rộng mở.

Đầu tư nhà phố thương mại TP Vinh - thảnh thơi sinh lời nhờ chính sách hấp dẫn

Nếu du lịch nghỉ dưỡng tại Nghệ An vốn là phân khúc có đà tăng trưởng mạnh thì BĐS đô thị ở khu vực này hiện đang thiếu hụt lượng lớn nguồn cung nhà ở cao cấp. Phân khúc này được nhiều nhà đầu tư nhận định là sản phẩm đầu tư bền vững, phù hợp với tâm lý của Việt kiều vì vừa có thể làm tài sản tích lũy lâu dài, vừa giúp gia tăng lợi nhuận kép nhờ khai thác cho thuê hiệu quả. Đặc biệt, nhà phố thương mại thuộc các tổ hợp mua sắm - giải trí cao cấp sẽ được quan tâm bởi lợi thế vừa ở, vừa kinh doanh, cho thuê.

Trong bối cảnh lực cầu lớn nhưng nguồn cung khan hiếm, nhà phố thương mại thuộc quần thể phức hợp mua sắm, dịch vụ thời thượng Vincom Shophouse Diamond Legacy ngay trung tâm TP. Vinh đã nhận được sự quan tâm của đông đảo giới đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, tổ hợp với 61 căn nhà phố thương mại đã hiện hữu, tạo nên tuyến phố mua sắm ngoài trời sầm uất và đẳng cấp ngay trung tâm TP. Vinh.

Quần thể Vincom Shophouse Diamond Legacy sở hữu khách sạn quốc tế 5 sao Sheraton Vinpearl kết hợp cùng TTTM Vincom Plaza

Quỹ căn đang được chủ đầu tư Vinhomes áp dụng chính sách cam kết tiền thuê lên đến 90 triệu đồng/tháng kéo dài trong 3 năm cùng chính sách hỗ trợ lãi suất vay lên đến 30 tháng. Nhân tố này đã tạo động lực kéo dòng tiền đầu tư về vùng lõi TP. Vinh.

Theo phân tích của chuyên gia, nhà đầu tư nếu biết tính toán có thể vừa áp dụng vay mua, không phải trả lãi suất trong thời gian dài đồng thời được hưởng khoản sinh lời cố định từ việc cam kết tiền thuê.

Anh John Trần, Việt kiều Canada vừa đặt cọc thành công 1 căn nhà phố thương mại tại Vincom Shophouse Diamond Legacy cho biết: “Tôi ưu tiên những sản phẩm nhà phố khu vực trung tâm đã hiện hữu như Vincom Shophouse Diamond Legacy để khai thác cho thuê, đón dòng tiền lớn đổ vào du lịch, mua sắm cuối năm. Về lâu dài, đây là phương án đầu tư an tâm khi vừa được hỗ trợ lãi suất, vừa nắm chắc trong tay khoản lợi nhuận không nhỏ sau khi bàn giao. Tôi gần như không gặp áp lực tài chính gì trong 3 năm tới.”

Chính sách bán hàng “siêu hấp dẫn” giúp Vincom Shophouse Diamond Legacy thêm hấp lực thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn dành tặng khách hàng gói hỗ trợ hoàn thiện tầng 1 bằng tiền tương đương 1% giá trị HĐMB và miễn 3 năm phí dịch vụ. Chủ nhân sở hữu nhà phố thương mại Vincom Shophouse Diamond Legacy còn được nhận ngay xe 1 xe ô tô điện VF 9 Plus trị giá 2,2 tỷ đồng.

Với loạt chính sách bán hàng vô tiền khoáng hậu, quỹ căn Vincom Shophouse Diamond Legacy tại TP. Vinh được đánh giá là “cơ hội vàng” để nhà đầu tư và đặc biệt là nhóm khách Việt kiều dễ dàng sở hữu nhà phố vùng lõi đô thị phát triển, đồng thời an tâm đầu tư với lợi nhuận vượt trội cùng tiềm năng tăng trưởng bền vững, dài hạn.

