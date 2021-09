TP Hà Tĩnh đẹp hơn từ những con đường thảm nhựa nóng

Người dân TP Hà Tĩnh đang tranh thủ thời tiết và tình hình dịch bệnh được kiểm soát tại địa bàn để tăng tốc hoàn thành mục tiêu rải thảm nhựa nóng đường giao thông.

Dịp lễ 2/9 năm nay, TDP 6 - phường Nam Hà có thêm 6 tuyến đường được rải thảm nhựa nóng.

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay là cao điểm thi công rải thảm nhựa nóng các tuyến đường giao thông trên địa bàn TDP 6, phường Nam Hà. Từ cuối tháng 8 đến những ngày đầu tháng 9, TDP đồng loạt thực hiện rải thảm 3 tuyến lớn gồm: ngõ 6 - đường Phan Đình Phùng, ngõ 10 và ngõ 4 - đường Phan Đình Giót.

Ông Nguyễn Sỹ Dũng - Tổ trưởng TDP 6, phường Nam Hà cho biết: "Tổng chiều dài của các tuyến được rải thảm dịp này là 1.008 m với diện tích 5.702 m2. Cùng với chính sách hỗ trợ từ thành phố, chúng tôi đã huy động được gần 800 triệu đồng từ nguồn đóng góp của người dân.

Dù tình hình dịch bệnh phức tạp, không cho phép tập trung đông người nhưng Nhân dân ai cũng đồng tình ủng hộ, tạo sức lan tỏa lớn. Từ các tuyến ngõ lớn, bà con đã tự nguyện đăng ký làm thêm 2 tuyến ngách nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng, các khu dân cư cũng sạch sẽ, ngăn nắp hơn".

Ngõ 10 - đường Phan Đình Giót vừa hoàn thành rải thảm vào ngày 3/9. Đây là tuyến ngõ cuối cùng trong kế hoạch thực hiện đợt này của TDP 6, phường Nam Hà.

Được biết, kế hoạch rải thảm nhựa nóng ở ngõ 10 - đường Phan Đình Giót (thuộc tổ liên gia 8 - TDP 6) ban đầu dự kiến gặp không ít khó khăn về nguồn lực khi con ngõ dài gần 100m này chỉ có 4 gia đình có hộ khẩu thường trú. Thế nhưng, bằng việc vận động linh hoạt và hỗ trợ lẫn nhau trong tổ liên gia và tổ dân phố, tuyến ngõ đã hoàn thành rải thảm nhựa nóng vào ngày 3/9 vừa qua.

Anh Nguyễn Xuân Thủy - Tổ trưởng Tổ liên gia 8 cho biết: “Dù không sinh sống trên tuyến giao thông này nhưng các gia đình trong tổ đều đồng tình ủng hộ bằng vật chất, tinh thần để ngõ 10 được rải thảm nhựa. Bây giờ, 100% tuyến giao thông trong tổ liên gia chúng tôi đã được thảm nhựa sạch đẹp, khang trang".

Nhiệm vụ rải thảm nhựa nóng đường giao thông ở Thạch Linh được thực hiện linh hoạt, tập trung cao, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.

Ở phường Thạch Linh, không khí làm đường giao thông, nhất là rải thảm nhựa nóng các tuyến đường tổ dân phố đã sôi động từ nửa tháng trước. Hầu như ở đâu trên địa bàn phường Thạch Linh cũng nhìn thấy hình ảnh những chiếc máy đổ thảm, những chiếc xe lu ầm ù là phẳng mặt đường.

Những khó khăn vì COVID-19 khiến tiến độ thực hiện bị chậm lại hồi đầu năm đã được người dân cải thiện và vận dụng linh hoạt, đảm bảo thi công an toàn. Đến thời điểm này, Thạch Linh đã hoàn thành gần 1,7 km đường với khoảng 6.700 m2 tuyến ngõ được rải thảm, đạt xấp xỉ 70% so với kế hoạch đăng ký; tăng 1,2 km và 5.054 m2 so với thời điểm cuối tháng 7.

Các tuyến phố của TDP Vĩnh Hòa đang được “nâng chất” nhờ những con đường thảm nhựa mới xây dựng.

Ông Trương Quang Sơn - Chủ tịch UBND phường Thạch Linh cho biết: "Ngay khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố ổn định hơn, chúng tôi bắt tay vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu, kế hoạch của năm. Thay vì làm dàn trải như trước, chúng tôi đã triển khai khép kín từng tổ dân phố để vừa tạo sự tập trung cao, vừa phòng dịch an toàn. Trong tháng 8, chỉ riêng TDP Vĩnh Hòa đã hoàn thành gần 6.000 m2 thảm nhựa, hoàn chỉnh toàn bộ 13 tuyến đường ngõ TDP, góp phần hoàn chỉnh các tiêu chí xây dựng TDP mẫu".

Trong phong trào rải thảm nhựa nóng ở TP Hà Tĩnh, có không ít gia đình, cá nhân sẵn sàng đóng góp 30 - 40 triệu đồng, hỗ trợ thêm các gia đình khó khăn... Đặc biệt, đến nay, phường Thạch Quý đã hoàn thành 134% kế hoạch rải thảm nhựa đường giao thông; hoàn thành 100% kế hoạch sử dụng xi măng. Địa phương này còn tích cực vận động người dân hiến đất, lùi hàng rào để mở rộng đường giao thông, trong đó có những hộ hiến đất có giá trị đến 200 triệu đồng/hộ.

Hạ tầng cơ sở được nâng cấp, các tuyến phố ngày càng văn minh, hiện đại hơn. Điều này đã tạo sức lan tỏa lớn trên toàn thành phố, giúp các xã, phường tranh thủ được thời điểm thuận lợi của thời tiết và tình hình dịch bệnh ổn định để tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch, đảm bảo mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ KT-XH.

Theo Phòng Quản lý đô thị UBND thành phố Hà Tĩnh, tính đến hết tháng 8, toàn thành phố đã thực hiện nâng cấp phục hồi mặt đường bằng thảm nhựa nóng đạt 13,325 km với hơn 62.575 m2 (65,86% kế hoạch năm). Các địa phương đạt kết quả cao như: Thạch Quý (134%), Bắc Hà (115,5%), Nam Hà (103,9%), Hà Huy Tập (100%), Đại Nài (100%)…

Nguyễn Oanh