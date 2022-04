UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo sớm hoàn thành GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL 8

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND huyện Hương Sơn phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản về việc tập trung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL 8 đoạn km37 - km85+300.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND huyện Hương Sơn rà soát khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, đường găng cụ thể để thực hiện giải phóng.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL 8 đoạn km37 - km85+300 là dự án trọng điểm quốc gia. Dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, đảm bảo quốc phòng - an ninh của cả nước nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

Việc hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đúng tiến độ để triển khai xây dựng dự án là nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 4, đoạn từ km52+034 - km67+00 mới giải phóng bàn giao được 4,647/15,0km, còn 10,353km chưa giải phóng, trong đó có 7,06km còn vướng đất rừng và đất lâm nghiệp đang làm thủ tục chuyển đổi, đoạn từ km67 - km75+850 chưa bàn giao mốc giải phóng mặt bằng.

Để đảm bảo mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công công trình hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu; trên cơ sở các nội dung thống nhất tại buổi làm việc ngày 13/4/2022 giữa lãnh đạo tỉnh với Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hương Sơn phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hằng tuần (trước 10h ngày thứ năm) tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh (qua Sở GTVT).

Rà soát khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, đường găng cụ thể để thực hiện giải phóng, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư đảm bảo tiến độ.

Cụ thể, đoạn km52+3,4 - km67+00, tập trung hoàn thiện hồ sơ áp giá, phê duyệt và tổ chức chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng; giải phóng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 31/5/2022, riêng đoạn đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp (dài khoảng 7.060m), hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2022.

Đoạn km67 - km75+850, phối hợp với chủ đầu tư để tổ chức tiếp nhận cọc giải phóng mặt bằng, hồ sơ tài liệu có liên quan nhằm tiến hành kiểm đếm, áp giá, phê duyệt, chi trả, giải phóng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 15/7/2022.

Ngay sau khi có quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (bao gồm cả phương án trồng rừng thay thế) để trình Sở NN&PTNT (trước ngày 24/4/2022).

UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn quan tâm chỉ đạo UBND huyện Hương Sơn và hệ thống chính trị tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, sớm đưa dự án vào phát huy hiệu quả, phục vụ dân sinh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Về phía Ban Quản lý dự án 4, khẩn trương cắm, bàn giao mốc giải phóng mặt bằng và các hồ sơ liên quan đoạn km67+00 - km75+850 cho UBND huyện Hương Sơn trước ngày 25/4/2022; bố trí lãnh đạo và cán bộ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã và thôn kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, hợp pháp theo đúng quy định, xử lý các tồn tại vướng mắc để hoàn thành công tác GPMB của dự án; chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, bàn giao mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức thi công cụ thể, gửi các đơn vị, các cơ quan liên quan để phối hợp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thực hiện dự án; bố trí đầy đủ thiết bị, biển báo, nhân sự tổ chức cảnh giới, hướng dẫn, điều tiết trong suốt quá trình thi công, không để xẩy ra tình trạng mất an toàn tính mạng, an toàn lao động, an toàn giao thông, ùn tắc giao thông cho người và phương tiện tharn gia giao thông, người dân sinh sống dọc tuyến trong suốt quá trình thi công; phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Bộ GTVT nếu việc thi công công trình để xẩy ra tình trạng mất an toàn, ùn tắc giao thông trên QL 8.

Sở TN&MT khẩn trương kiểm tra, thẩm định, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn giai đoạn 2021 - 2030 trước ngày 22/4/2022.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án (do UBND huyện Hương Sơn trình); tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Các Sở: TN&MT, Xây dựng, Tài chính, NN&PTNT và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của địa phương theo đúng qui định để đẩy nhanh tiến độ GPMB của dự án; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.

Giao Sở GTVT thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các địa phương đơn vị; hằng tuần (15h ngày thứ năm) tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

