2 cán bộ ở Can Lộc kịp thời hiến máu cứu sản phụ

Nhận được tin sản phụ tại Bệnh viện TTH Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) cần truyền nhóm máu A gấp, 2 cán bộ ở huyện Can Lộc đã vượt 20km kịp thời hiến máu cứu người.

Anh Nguyễn Văn Dũng - cán bộ Trung tâm Y tế huyện Can Lộc hiến máu cứu sản phụ N.T.M.

Tại Khoa sản - Bệnh viện TTH Hà Tĩnh vừa có sản phụ N.T.M. (SN 1985) ở thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc) gặp tai biến sản khoa, cần truyền gấp một lượng lớn nhóm máu A. Tuy nhiên, lượng máu dự trữ của bệnh viện đã cạn, cần huy động thêm nguồn máu để truyền cho bệnh nhân.

Nhận được thông tin, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống huyện Can Lộc đã kịp thời thông báo và kêu gọi 2 cá nhân có nhóm máu phù hợp để lọc lấy tiểu cầu cung cấp cho bệnh nhân.

Sau 30 phút kêu gọi, vượt quãng đường 20km, Trung uý Hoàng Bá Sum - cán bộ Công an huyện Can Lộc và anh Nguyễn Văn Dũng - cán bộ Trung tâm Y tế huyện Can Lộc đã kịp thời có mặt, tiến hành xét nghiệm lâm sàng để hiến tiểu cầu nhóm máu A cho bệnh nhân.

Trung uý Hoàng Bá Sum - cán bộ Công an huyện Can Lộc hiến máu góp phần cứu sản phụ N.T.M.

Được hiến máu cấp cứu kịp thời, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân N.T.M. đã qua cơn nguy kịch và hiện đang được chăm sóc, theo dõi.

2 cán bộ Đoàn hiến máu cứu người Khoảng 9h ngày 25/2, anh Phan Văn Vũ, cán bộ văn hóa phường Đại Nài và anh Trần Trung Kiên, điều dưỡng khoa Ngoại, BVĐK thành phố Hà Tĩnh đã trực tiếp hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Thủ lĩnh đoàn 24 lần hiến máu cứu người Với ý nghĩ giọt máu cho đi sẽ giúp đỡ được những bệnh nhân hiểm nghèo, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, chàng thanh niên Đào Khắc Qúy (SN 1984, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã không ngần ngại cho đi những giọt máu quý giá của mình.

“Hiến máu cứu người, xin đừng thờ ơ!” “Hiến máu cứu người - Xin đừng thờ ơ”, đó là một trong những thông điệp nhân Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4) năm nay. Tại Hà Tĩnh, phong trào hiến máu nhân đạo đang ngày càng lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân.

Võ Đạt - Anh Đức