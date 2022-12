Báo chí các tỉnh Bắc miền Trung tăng cường kết nối, quảng bá văn hóa, con người địa phương

Hội Nhà báo Hà Tĩnh và hội nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, nhân rộng các mô hình hay để cùng thúc đẩy, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, tiềm năng du lịch của các địa phương.

Chiều 1/12, tại Hà Tĩnh, Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh Bắc miền Trung tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; đại diện Hội Nhà báo 6 tỉnh cụm thi đua Bắc miền Trung gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh; Nhà báo Nguyễn Thị Thương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa; Nhà báo Trương Đức Minh Tứ - Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị chủ trì hội nghị.

Năm 2022, cụm thi đua đã không ngừng đổi mới, đa dạng các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo; tổ chức tốt các cuộc thi, các giải báo chí; đa dạng các ấn phẩm nghiệp vụ.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành cơ chế, chính sách cho hoạt động báo chí ở địa phương; góp phần định hướng trong tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh.

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động của cụm thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ luôn được các hội nhà báo quan tâm thực hiện. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng phù hợp, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hội nhà báo các tỉnh đã kết nạp, làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí” cho hàng chục hội viên.

Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo nghệ thuật và tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025 với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng đã góp phần nâng cao chất lượng báo chí trên địa bàn các tỉnh; tạo nguồn lực để hội viên, phóng viên tham dự các giải báo chí Trung ương, địa phương.

Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng Biên tập Báo Thừa Thiên Huế: "Cần tăng cường phối hợp giữa các hội nhà báo, tạo nhiều sân chơi cho hội viên thông qua các cuộc thi, giải báo chí do cụm thi đua tổ chức".

Năm 2022, các hội nhà báo trong cụm thi đua đạt nhiều giải tại Giải Báo chí quốc gia, Giải Búa liềm vàng toàn quốc, các giải ngành Trung ương như: Hà Tĩnh đạt giải C Giải báo chí Quốc gia, giải C Búa liềm vàng toàn quốc và nhiều giải bộ, ngành Trung ương; Nghệ An đạt giải C, giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia; Quảng Bình đạt giải B, C Giải Báo chí quốc gia, huy chương vàng, bạc Liên hoan PT - TH toàn quốc; Thanh Hóa đạt giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia...

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Hội báo Xuân Nhâm Dần 2022 đã được tổ chức theo hình thức phù hợp với tình hình từng địa phương; nội dung phong phú, đa dạng, trình bày đẹp, ấn tượng, giúp bạn đọc hình dung bức tranh toàn cảnh về thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Tại Hội báo toàn quốc năm 2022, Hội Nhà báo Hà Tĩnh là đơn vị đăng cai trang trí, trưng bày gian báo với chủ đề: “Hội Nhà báo và báo chí 6 tỉnh Bắc miền Trung - Đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn”. Dịp này, Ban tổ chức đã trao cho cụm thi đua 1 giải C, 1 giải Khuyến khích chương trình phát thanh ấn tượng và 2 giải Khuyến khích giao diện báo điện tử ấn tượng.

Nhà báo Hoàng Hữu Thái - Giám đốc Sở TT&TT, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình: "Công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao cần được triển khai kịp thời, hiệu quả hơn để góp phần khích lệ hội viên, phóng viên thực hiện các tác phẩm chất lượng, tích cực tham dự giải báo chí Trung ương và địa phương".

Tiếp tục thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong xây dựng và phát triển KT-XH, cụm thi đua xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như: thực hiện tốt chủ đề “Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng hội viên, tiếp cận nhanh với công nghệ làm báo hiện đại, đa phương tiện và đạo đức nghề nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên; triển khai hiệu quả, chất lượng Giải Báo chí quốc gia, giải báo chí địa phương; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội báo Xuân Quý Mão - 2023 theo hướng “Đưa báo xuân về cơ sở”; phối hợp tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước...

Nhà báo Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động báo chí tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động của cụm thi đua. Đại diện hội nhà báo các tỉnh cho rằng: cần tăng cường công tác phối hợp, gắn kết các đơn vị trong cụm thi đua; tổ chức các cuộc thi, giải báo chí để tạo thêm sân chơi nghiệp vụ cho hội viên, phóng viên, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, du lịch các địa phương.

Công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao cần được triển khai kịp thời, thực chất hơn để khích lệ tinh thần, trách nhiệm của hội viên, phóng viên trong việc sáng tác các tác phẩm chất lượng, tích cực tham dự giải báo chí Trung ương và địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu mong muốn: thời gian tới, hội nhà báo các tỉnh trong cụm thi đua tăng cường sự kết nối, chia sẻ thông tin, nhân rộng các mô hình hay để cùng thúc đẩy, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, tiềm năng du lịch của các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu ghi nhận và đánh giá cao vai trò, đóng góp của các cơ quan báo chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đồng thời, thông tin một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực KT - XH của Hà Tĩnh năm 2022..

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới, hội nhà báo các tỉnh trong cụm thi đua tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, nhân rộng các mô hình hay để cùng thúc đẩy, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, tiềm năng du lịch của các địa phương nói riêng, khu vực Bắc miền Trung nói chung; tiếp tục đồng hành với hệ thống chính trị phát huy vai trò của báo chí, góp phần xây dựng, phát triển liên kết vùng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng Cụm thi đua Bắc miền Trung.

Dịp này, các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội Nhà báo Hà Tĩnh - Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2022 trao cờ cụm trưởng cụm thi đua năm 2023 cho Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

Kiều Minh