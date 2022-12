Cẩm Xuyên làm mới, sửa chữa 112 ngôi nhà đại đoàn kết trong năm 2022

Thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, trong năm 2022, đã có 2.079 lượt tập thể và 6.206 lượt cá nhân thuộc công an 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế được các cấp khen thưởng.