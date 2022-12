Hội LHPN Hà Tĩnh nhận cờ thi đua của Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Với vũ điệu nhịp nhàng, khỏe khoắn nhưng vẫn toát lên nét tinh khôi, dịu dàng của người phụ nữ và sự mạnh mẽ, bản lĩnh của người nữ chiến sỹ Công an nhân Việt Nam, tiết mục dân vũ “Xinh tươi Việt Nam” do Hội LHPN Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đạt giải nhất Liên hoan Hát ru và Dân vũ Hà Tĩnh năm 2022.