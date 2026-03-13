Truyền hình
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/3: Trưa chiều giảm mây, có lúc hửng nắng

Nhóm PV
(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/3: Có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây có lúc hửng nắng yếu; nhiệt độ từ 18 - 23 độ C.

Vấn đề hôm nay: Công nghiệp Hà Tĩnh - dấu ấn và kỳ vọng

Để công nhân KKT Vũng Áng không lỡ hẹn trong ngày bầu cử

Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có 16 tổ bầu cử và gần 13.000 cử tri với nhiều công nhân lao động làm việc, việc đảm bảo để mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán kỹ.
[Motion Graphics] Thế nào là phiếu bầu cử hợp lệ?

Ngày 15/3/2026, cử tri Hà Tĩnh và cử tri cả nước sẽ đi bầu ĐBQH và HĐND các cấp. Trong ngày bầu cử, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của cử tri mà còn phải bảo đảm đúng quy định để được tính là hợp lệ.
Sớm điều chỉnh biển báo giao thông theo địa danh mới

Nhiều đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã có sự thay đổi về tên gọi và địa bàn quản lý nhưng việc điều chỉnh các biển báo theo địa danh mới còn khá chậm, gây bất lợi cho người tham gia giao thông.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Lạc

Chia sẻ chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm nỗ lực hết mình, duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri nơi ứng cử; kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.
Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Hà

Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị, mong muốn các ứng cử viên tiếp tục phát huy trách nhiệm trên từng cương vị công tác vì sự phát triển của địa phương và tỉnh Hà Tĩnh.
Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn

Các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn...
Lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo thực hiện nhiệm vụ

Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ.
Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý

Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.