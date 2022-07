Hà Tĩnh tham gia ký kết liên kết du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng

Liên kết phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ tạo sức bật mới ngành du lịch Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh, thành tham gia nói chung.

Toàn cảnh diễn đàn kết nối du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng.

Chiều 1/7, tại TP Vinh (Nghệ An), TP Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức diễn đàn kết nối du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng. Tham dự diễn đàn có Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và 5 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu tham dự diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được xem video giới thiệu quảng bá vẻ đẹp cảnh quan, nét đặc sắc đặc trưng về văn hóa con người của từng từng điểm đến tại 8 tỉnh, thành: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và TP Hồ Chí Minh.

Trong phần quảng bá “Hà Tĩnh - Vùng đất địa linh nhân kiệt”, video đã giới thiệu các điểm đến nổi tiếng như: chùa Hương Tích, Khu di tích Nguyễn Du, Ngã ba Đồng Lộc; các nét đặc sắc văn hóa lễ hội như: lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn, lễ hội đền Lê Khôi...

Khu Di tích Nguyễn Du (Tiên Điền, Nghi Xuân) một trong những điểm đến của Hà Tĩnh được giới thiệu tại diễn đàn.

Phát biểu mở đầu diễn đàn, bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: TP Hồ Chí Minh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Trước giai đoạn dịch bệnh COVID-19, tỷ lệ đóng góp của du lịch vào GRDP của thành phố đạt hơn 10%. Do đó, sau khi chính thức chuyển trạng thái từ “Zero COVID-19” sang thích ứng an toàn với COVID-19 từ đầu tháng 10/ 2021, TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch phục hồi du lịch với các hoạt động nội vùng, liên tỉnh và quốc tế; chủ động kết nối các tỉnh, thành để phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2022, TP Hồ Chí Minh đã đón hơn 11 triệu lượt khách nội địa và đón 500.000 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt gần 50.000 tỷ đồng.

Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn khai mạc diễn đàn. Ảnh: Chụp từ màn hình trực tiếp.

Do đó, liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ được kỳ vọng là một trong các giải pháp chủ lực giúp gia tăng lượng khách, doanh thu du lịch và định vị thương hiệu du lịch các địa phương trong thời gian tới.

Đồng thời, việc liên kết cũng sẽ tạo sức bật mới cho ngành du lịch các địa phương tham gia, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu du lịch Việt Nam trên thị trường du lịch quốc tế.

Ông Martin Koerner, Chủ tịch Tiểu ban Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (Eurocham): Thị trường du lịch Việt Nam rất được du khách Châu Âu quan tâm.

Tại diễn đàn, các đại biểu cùng lắng nghe một số tham luận từ đại diện các doanh nghiệp du lịch đến từ tỉnh, thành tham gia.

Ông Trương Đức Hùng - Phó Tổng giám đốc điều hành Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn trình bày tham luận: "Phát huy nội lực vùng và thu hút đầu tư để đưa du lịch thành động lực tăng trưởng kinh tế".

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt ghi nhận sự nỗ lực của các tỉnh, thành Bắc Trung Bộ, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng như cả nước đã nỗ lực để đưa ngành du lịch sôi động trở lại trong thời gian qua.

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã đón hơn 60,8 triệu lượt khách du lịch nội địa, đạt 66% kế hoạch cả năm 2022; 414.000 lượt khách quốc tế, đạt 10% so với kế hoạch năm 2022; tổng doanh thu đạt 265.000 tỷ đồng. Tuy lượng khách quốc tế còn hạn chế nhưng chủ trương của Chính phủ sẽ không điều chỉnh chỉ tiêu vì tin tưởng vào sự tăng trưởng mạnh của ngành du lịch cả nước trong 6 tháng cuối năm.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm ngành du lịch cần thực hiện trong thời gian tới: tăng cường sản xuất các sản phẩm mới; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch; thúc đẩy liên kết vùng; đào tạo phát triển nguồn nhân lực và tăng cường ứng dụng KHCN trong các hoạt động du lịch, đầu tư phát triển du lịch.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt phát biểu tại diễn đàn.

Để thực hiện những nhiệm vụ đó, đề nghị các tỉnh, thành tham gia diễn đàn có những cơ chế liên kết vùng mang tính thực tiễn, hiệu quả thúc đẩy thành công mục tiêu chung; thiết lập các kênh thông tin để thường xuyên trao đổi về các hoạt động du lịch; tập trung phát triển các sản phẩm du lịch tham quan, di sản thế giới, văn hóa lịch sử tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

Xúc tiến quảng bá giữa các địa phương cùng hướng ra thị trường quốc tế; xây dựng cơ chế thông thoáng, sáng tạo kết nối cơ sở hạ tầng từ đó xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch nâng cao sức cạnh tranh...

Kết thúc diễn đàn, các đại diện lãnh đạo các địa phương tham gia cùng ký kết văn bản thực hiện việc liên kết du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng, gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Các nội dung ký kết, hợp tác tập trung vào các lĩnh vực: công tác quản lý nhà nước về du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quảng bá xúc tiến du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành thực hiện ký kết liên kết phát triển du lịch.

Nguyên Hoàng - Đức Quang