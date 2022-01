Ngô Lệ Quyên: Khán giả nhắn tin xin tôi bỏ qua cho “anh Mến” Doãn Quốc Đam

Đảm nhiệm vai diễn chị Thương – người phụ nữ bị bạo hành trong phim Phố trong làng, Ngô Lệ Quyên đã có những trải nghiệm thú vị.

“Tôi cảm thấy những đau đớn của mình rất xứng đáng”

Là một trong số những bộ phim gây ấn tượng mạnh cho khán giả truyền hình dịp cuối năm 2021, đầu năm 2022, Phố trong làng là tựa phim đang cực kỳ “hút khách”. Tham gia bộ phim này là loạt diễn viên trẻ: Ngọc Anh, Trần Vân, Ngô Lệ Quyên, Doãn Quốc Đam, Nguyễn Duy Hưng…

Vào vai chị Thương, vợ nhân vật Mến (Doãn Quốc Đam), nữ diễn viên Ngô Lệ Quyên ghi dấu ấn sâu sắc cho khán giả. Trò chuyện với Emdep.vn , Ngô Lệ Quyên cho hay chị đã có nhiều trải nghiệm thú vị với vai diễn đặc biệt này.

Ngô Lệ Quyên trong vai Thương và Doãn Quốc Đam vai Mến trong phim Phố trong làng.

Đã rất lâu rồi mới trở lại với phim truyền hình, Ngô Lệ Quyên cảm thấy thế nào về vai Thương của phim Phố trong làng?

Thực ra vai diễn của tôi chỉ là tuyến phụ mà thôi, nhưng tôi đã cố hết sức để hoàn thành vai diễn này. Điều thú vị là tôi quê ở Hà Tĩnh, kịch bản cũng yêu cầu nói giọng Hà Tĩnh nhưng đây chính là điều khiến tôi băn khoăn khi nhận kịch bản vai Thương.

Vì thú thực là rất nhiều năm rồi tôi không sử dụng giọng nói đặc trưng địa phương nơi tôi sinh ra. Hơn thế nữa, nếu nói “đặc” giọng quê của tôi, sẽ có nhiều khán giả không hiểu được. Vậy nên tôi đã phải pha thêm một số từ ngữ có âm sắc ở địa phương khác để lời thoại của nhân vật Thương được rõ ràng hơn.

Rất may là phản ứng của khán giả với giọng nói của nhân vật Thương khá ổn. Tôi cảm thấy vui vì mình đã làm tròn vai diễn.

“Chị Thương” Ngô Lệ Quyên ngoài đời.

Không chỉ ấn tượng với giọng nói của chị Thương đâu, khán giả còn rất quan tâm đến những trận đòn mà chị phải chịu khi thể hiện vai diễn này.

Thật ra trước mỗi cảnh xô xát của 2 vợ chồng, tôi và anh Đam đều có bàn bạc, tập luyện với nhau rất kỹ. Ngoài ra, anh Doãn Quốc Đam cũng luôn cố sử dụng động tác hình thể để cú đánh trông rất thật nhưng thực tế là sượt qua người tôi mà thôi. Vì nếu anh ấy đánh thật thì chắc chắn là tôi sẽ rất đau.

Chỉ có những cảnh phải lăn lộn là tôi phải làm thật để cảnh quay xô xát trở nên thuyết phục với khán giả. Thế nhưng trên thực tế thì những cảnh lăn lộn này lại khiến tôi khá mệt. Có những hôm diễn xong, tôi nằm lăn ra sân để nghỉ luôn vì quá mệt.

Có những hôm diễn xong, tôi nằm lăn ra sân để nghỉ luôn vì quá mệt.

Thực hiện nhiều cảnh quay xô xát như vậy, chị có gặp phải chấn thương hoặc “tai nạn nghề nghiệp” nào không?

Chấn thương hoặc tai nạn thì không có, nhưng với một số cảnh quay xô xát, anh Đam sẽ thực hiện một vài động tác bất ngờ, rất chân thực. Tất nhiên là những cảnh quay này sẽ khiến tôi bị đau thật.

Nhưng tôi nghĩ điều này là cần thiết để tạo nên sự chân thực cho những cảnh quay này. Và khi thấy hiệu ứng mà cảnh quay đem lại, tôi cảm thấy những đau đớn của mình rất xứng đáng.

Sau mỗi cảnh quay như vậy, cả tôi, anh Đam và bé Tú An đều ôm nhau, an ủi lẫn nhau. Thú thực, chúng tôi cũng lo lắng em bé sẽ bị ám ảnh bởi những cảnh quay bạo lực gia đình như vậy. Thế nên cứ kết thúc 1 cảnh quay, chúng tôi sẽ lại ôm lấy nhau, an ủi nhau và giải thích với bé rằng đây chỉ là diễn mà thôi.

Chị Thương là người phụ nữ có số phận éo le, bị bạo hành liên tục nhưng luôn phải nhẫn nhịn và chỉ biết khóc. Vai diễn này có ảnh hưởng đến tâm lý của chị?

Thú thực là tôi cũng bị ức chế khá nhiều khi vào vai chị Thương. Người phụ nữ này quá nhẫn nhịn, dễ tha thứ cho chồng. Nếu là tôi ngoài đời, chắc chắn tôi sẽ phản kháng một cách mãnh liệt. Tôi thực sự tiếc khi nhân vật Thương không thể cứng rắn, bùng nổ hơn.

Nhưng thú vị là khi mâu thuẫn của vợ chồng Thương – Mến lên đến cực điểm, cô Thương định ôm con bỏ đi thì khán giả lại có phản ứng rất bất ngờ. Rất nhiều người nhắn tin cho tôi, xin tôi bỏ qua cho anh Mến. Phản ứng này của khán giả khiến tôi cảm thấy rất thú vị.

Rất nhiều người nhắn tin cho tôi, xin tôi bỏ qua cho anh Mến.

“Nếu chồng lên tiếng, tôi sẵn sàng nghỉ việc”

Thấy bà xã của mình xuất hiện trong hoàn cảnh bị đánh đập, vùi dập như thế, ông xã chị phản ứng thế nào?

Chồng tôi không có thời gian theo dõi cả bộ phim, anh chỉ xem một số phân cảnh có tôi diễn mà thôi. Đến những phân đoạn xô xát của 2 vợ chồng Thương – Mến, anh cứ thốt lên: Sao khổ thế, vất vả thế…

Từ trước tới nay, anh ấy chưa bao giờ thấy tôi có vai diễn nào vất vả như thế, vì trên sân khấu hoặc các dự án khác tôi đều vào vai tiểu thư, sang chảnh.

Tôi biết anh ấy xót vợ, nhưng vì tôi đã lựa chọn công việc này, đã được giao vai diễn này nên anh cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Ngô Lệ Quyên phải diễn nhiều cảnh bị bạo hành.

Đã rất lâu rồi Ngô Lệ Quyên mới trở lại với phim truyền hình, chị có cảm thấy áp lực không?

Sau 6 năm tập trung cao độ cho sân khấu và gia đình, tôi mới có cơ hội trở lại với phim truyền hình. Thú thực tôi khá áp lực, vì điều kiện làm phim bây giờ đã khác rất nhiều với 6 năm trước.

Thêm vào đó, khi trở lại sau một thời gian dài, bản thân tôi cũng không muốn nhân vật của mình quá mờ nhạt, không được ấn tượng. Thế nên tôi cũng tự tạo cho mình khá nhiều sự căng thẳng.

Có rất nhiều nghệ sĩ nữ vừa có thể chu toàn cho gia đình, vừa theo đuổi đam mê với nghệ thuật mà?

Tôi không phải mẫu người quá năng động, quá đa tài như vậy. Tôi muốn đã làm gì thì mình sẽ tập trung cao độ cho việc đó.

Tôi học 4 năm ở Sân khấu Điện ảnh, tôi muốn tập trung nhiều hơn cho sân khấu kịch vì đây là đam mê thực sự của tôi. Năm vừa rồi, tôi đã chính thức trở thành nhân sự thuộc biên chế của Nhà hát Tuổi trẻ.

Thêm vào đó, con gái tôi cũng đã khá cứng cáp, cuộc sống gia đình cũng dần đi vào nếp sau nhiều năm vun vén. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mình trở lại với phim ảnh.

Ngô Lệ Quyên và con gái.

Có khi nào chị phải lựa chọn giữa công việc, đam mê với gia đình? Chị có cảm thấy thiệt thòi vì đã hi sinh nhiều cơ hội, thời gian cho gia đình mình?

Phụ nữ mà, chúng ta sẽ luôn hướng về tổ ấm, về đứa con bé bỏng của mình. Tôi không cảm thấy thiệt thòi, trái lại tôi còn cảm thấy vui nữa. Ở nhà cả ngày, chăm sóc nhà cửa, chơi đùa với con, tôi cảm thấy rất vui.

Thú thực, tôi chẳng phải lựa chọn hay đấu tranh gì cả đâu. Chỉ cần chồng tôi bảo: “Thôi, em ở nhà đi, đừng đi làm nữa”, tôi sẵn sàng xếp gọn công việc, đam mê lại trong một thời gian. Tôi không cho rằng đó là sự thiệt thòi, mà là tôi tôn trọng ý kiến của chồng.

Theo Như Phong/Emdep.vn