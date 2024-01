3 sinh viên quê Hà Tĩnh tại Học viện Cảnh sát nhân dân được vinh danh

Đó là các em Võ Trọng Hoàng Anh (SN 2003), Nguyễn Lê Việt Hà (SN 2003), cùng ở TP Hà Tĩnh; Võ Trần Đăng Mạnh (SN 2002) ở huyện Đức Thọ.

Năm 2024, cả nước có 74 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu, 167 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 29 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2022 - 2023 và 96 cá nhân đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2023. Trong đó, Học viện Cảnh sát nhân dân có 10 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 3 em trong số này là những sinh viên quê Hà Tĩnh. Đó là: Võ Trọng Hoàng Anh (SN 2003), Nguyễn Lê Việt Hà (SN 2003), cùng ở TP Hà Tĩnh; Võ Trần Đăng Mạnh (SN 2002) ở huyện Đức Thọ.

Võ Trọng Hoàng Anh hiện là sinh viên năm 3, Khoa Cảnh sát điều tra, Học viện Cảnh sát nhân dân. Em từng là học sinh xuất sắc của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, được kết nạp Đảng khi đang là học sinh THPT.

Em Võ Trọng Hoàng Anh (Ảnh Đoàn Thanh niên Bộ Công an).

Bước vào đại học, Hoàng Anh nỗ lực học tập và đạt nhiều kết quả đáng ngưỡng mộ. Năm học 2022 - 2023 vừa qua, Hoàng Anh đạt điểm học tập 9.2/10; là 1 trong 12 gương mặt xuất sắc nhất của học viện trong năm học.

Em đạt giải nhất Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học với đề tài: “Tuyên truyền quần chúng nhân dân phòng ngừa trẻ em bị xâm hại trên không gian mạng của lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội” năm học 2022 - 2023 do Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức.

Hoàng Anh cũng tích cực tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn; được Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an tặng bằng khen về “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022”; Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có bài thi đạt giải tại Cuộc thi viết “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND"; Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc tham gia và đạt giải cao tại Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân Việt Nam”; Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã đạt giải tại Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc trong CAND” năm 2023...

Em Nguyễn Lê Việt Hà hiện là Phó Bí thư Liên chi đoàn khóa D47. Điểm rèn luyện năm học 2022 - 2023 đạt 10/10. Việt Hà 1 trong 12 đại biểu Công an nhân dân tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI vừa diễn ra vào cuối tháng 12/2023. Em tham gia thi trực tuyến và là thành viên của đội thi Học viện Cảnh sát nhân dân tham gia thi cấp bộ Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V năm 2023.

Em Nguyễn Lê Việt Hà (Ảnh Đoàn Thanh niên Bộ Công an).

Việt Hà đã được nhận bằng khen của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an về “Thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022”; bằng khen Ban Chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam về “Thành tích xuất sắc tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2022 - 2023”; giấy khen của Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2019 - 2023”...

Em Võ Trần Đăng Mạnh đang là sinh viên năm 4 của Học viện Cảnh sát nhân dân. Em cũng là 1 trong 12 gương mặt xuất sắc nhất học viện trong năm học 2022 - 2023. Điểm trung bình chung học tập năm học 2022 - 2023 của Đăng Mạnh là 9.2/10.

Em Võ Trần Đăng Mạnh (Ảnh Đoàn Thanh niên Bộ Công an).

Võ Trần Đăng Mạnh từng đạt giải khuyến khích Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2022 - 2023; thành viên chính thức của đội tuyển Olympic Tin học của Học viện Cảnh sát nhân dân tham gia Cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31 và Kỳ thi Lập trình viên quốc tê ICPC Asia HoChiMinh City 2022; đạt giải ba khối Chuyên Tin trong Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 31; đạt giải khuyến khích Cuộc thi Lập trình sinh viên Quốc tế ICPC cấp Châu Á – Thái Bình Dương năm 2022 diễn ra từ ngày 8/12/2022 - 9/12/2022...

Không chỉ đạt kết quả học tập xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào đoàn, hội, đạt tiêu chuẩn chiến sỹ công an khỏe của Bộ Công an, cả 3 sinh viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thể hiện là những người trẻ hội nhập, năng động.

Những kết quả xuất sắc đó đã góp phần mang đến niềm vinh dự cho Hoàng Anh, Việt Hà, Đăng Mạnh khi được Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam quyết định trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Danh hiệu sẽ được trao tại Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2024) được tổ chức vào ngày 7/1 tại Nhà văn hóa sinh viên TP Hồ Chí Minh.

P.V