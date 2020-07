Áp lực tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Tĩnh

Chỉ tiêu học sinh vào các trường THPT công lập ngày càng giảm so, trong khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều, nên cuộc cạnh tranh vào một số trường công lập vẫn luôn là áp lực đối với nhiều học sinh Hà Tĩnh.

Trường Chuyên vẫn nguyên độ “hot”

Là trường nằm trong top đầu của cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia, Trường THPT THPT Chuyên Hà Tĩnh vẫn luôn giữ vững độ “hot” trong mỗi mùa tuyển sinh.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vẫn là ngôi trường mơ ước của nhiều thí sinh...

Cô Nguyễn Thị Mỹ Bình, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết: “Năm nay, trường có 864 học sinh đăng ký tham gia dự thi, trong đó có 70 thí sinh đăng ký dự thi ở cả 2 môn. So với năm trước, tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi có tăng nhưng không đáng kể. Cơ hội cũng sẽ mở rộng hơn đối với các thí sinh khi năm nay trường được phép mở thêm 1 lớp Tin học với 35 học sinh”.

Thêm 1 lớp và thí sinh có thể đăng ký dự thi nhiều nhất 2 môn chuyên là những điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm 2020. Cơ hội mở nhưng sức cạnh tranh vào ngôi trường hàng đầu này vẫn luôn “nóng” và áp lực càng trở nên nặng nề hơn đối với các sĩ tử khi chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có 355 em cho 11 lớp gồm: 2 lớp Toán, 2 lớp Anh, 1 lớp Lý, 1 lớp Hóa, 1 lớp Sinh, 1 lớp Văn, 1 lớp Sử - Địa, 1 lớp Tin và 1 lớp chuyên Pháp. Mỗi lớp không quá 35 em, riêng các lớp chuyên ngoại ngữ không quá 25 em.

... bởi đây là ngôi trường có thành tích trong top đầu của cả nước về học sinh giỏi quốc gia

Chính vì thế, nhiều môn có tỷ lệ chọi khá cao như: Vật lý 1: 3,2; Hóa học 1: 3; Toán 1: 2,8; Văn 1: 2,27. So với trước, năm nay, thí sinh đăng ký thi ngoại ngữ có nhiều cơ hội hơn khi tỷ lệ chọi 1: 2,26 (trước đây ngoại ngữ có tỷ lệ chọi 1: 4).

Phân luồng quyết liệt

Tinh thần chỉ đạo của ngành giáo dục về kỳ thi lớp 10 THPT đó là nhẹ nhàng, không áp lực và phạm vi nội dung kiến thức ra đề cũng được giảm tải theo quy định. Thế nhưng, đứng trước thực tế phân luồng sau THCS ngày càng quyết liệt (phân luồng vào học sinh vào các trường nghề, các Trung tâm GDNN-GDTX tăng), nhiều học sinh cũng không thoát khỏi tâm lý căng thẳng, áp lực khi đăng ký nguyện vọng vào một số trường THPT công lập.

Với số liệu 667 thí sinh đăng ký dự thi, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có 445 em, Trường THPT Mai Thúc Loan (Lộc Hà) trở thành trường THPT công lập không chuyên có số học sinh bị loại cao nhất tỉnh – 222 em.

Học sinh trường THCS Tân Vịnh ( Lộc Hà) đã có những tháng ngày miệt mài ôn tập với mục tiêu trở thành học sinh trường THPT Mai Thúc Loan

Thầy Lê Thái Phi, Hiệu trưởng Trường THPT Mai Thúc Loan cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chỉ tiêu được giao giảm hơn so với những năm trước, trong khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng lên. Năm học 2018-2019, trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh: 520; năm học 2019-2020 chỉ tiêu 472 em, năm nay chỉ tiêu tuyển sinh 445 em nhưng số học sinh đăng ký dự thi lại tăng 50 em so với năm trước”.

Thêm vào đó, đối tượng tuyển sinh của trường không chỉ có học sinh 6 xã vùng biển cửa Lộc Hà mà còn có thêm một số học sinh vùng Thạch Long, Thạch Sơn (Thạch Hà).

Cùng với công tác phân luồng, việc đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng cũng là cơ hội để các thí sinh lựa chọn những trường phù hợp, có chất lượng. Đó cũng là lý do nhiều trường THPT có tỷ lệ học sinh đăng ký dự thi nhiều so với chỉ tiêu được giao như trường THPT: Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ) loại 133 em; Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) loại 122 em; Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) loại 99 em…

Với môi trường học tập tốt, chất lượng, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ) có số lượng lớn thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

Thầy Trần Xuân Phượng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: “Sở dĩ số học sinh đăng ký tuyển sinh vào trường cao (573 em) một phần là do môi trường học tập, chất lượng giáo dục ngày càng được khẳng định, thêm vào đó, địa bàn tuyển sinh của trường cũng khá dồi dào khi vài năm trở lại đây nhiều học sinh ở Hương Sơn sinh sống các xã giáp ranh với Đức Thọ cũng đăng ký nguyện vọng tuyển sinh tại trường”.

Năm nay, toàn tỉnh có gần 16.500 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10, giảm khoảng 1.000 em so với năm trước. Tuy nhiên, việc phân luồng học sinh vào các trường nghề, các trung tâm GDNN-GDTX tăng, thêm vào đó, hầu hết các bậc phụ huynh, học sinh vẫn luôn mong muốn con được vào các trường công lập, vì thế, áp lực tuyển sinh vẫn luôn “nóng”.

Anh Thư