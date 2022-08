Các địa phương triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Chiều 25/8, thị xã Hồng Lĩnh, các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Chiều 25/8, UBND huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Năm học vừa qua, 100% trường mầm non trên địa bàn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn cho trẻ; chất lượng giáo dục toàn diện bậc tiểu học được duy trì và nâng cao.

Tỷ lệ học sinh THCS đạt loại giỏi là 16,09%; có 99,1% học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS. Chất lượng đại trà ở bậc THPT có nhiều kết quả tốt, tỷ lệ học sinh đạt loại giỏi là 27,6%.

Năm học 2021-2022, Phòng GD&ĐT Thạch Hà được đánh giá dẫn đầu khối phòng GD&ĐT toàn tỉnh với 16/17 tiêu chí xuất sắc, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm học 2022-2023, toàn ngành tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về GD&ĐT; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT; huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên...

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa: Đề nghị các trường học triển khai chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường học triển khai giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. Các địa phương cần cân đối ngân sách, tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy và học để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Dịp này, lãnh đạo huyện đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc...

... tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường Tiểu học 1 thị trấn Thạch Hà và Trường Mầm non 1 Tân Lâm Hương.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Quốc Anh và Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các đơn vị.

Chiều 25/8, huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm học 2021 - 2022, toàn huyện Kỳ Anh có 56 cơ sở giáo dục công lập, 1 trường mầm non tư thục; với 1.018 lớp và 32.227 học sinh.

Năm học vừa qua, huy động trẻ mẫu giáo đạt tỷ lệ 89,6%, 100% trẻ 5 tuổi đến trường; 100% cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện tổ chức ăn bán trú.

Đối với bậc tiểu học, có 2.272/2.273 em hoàn thành chương trình tiểu học, đạt tỷ lệ 99,96% .

Thầy giáo Đinh Sỹ Quân - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh báo cáo kết quả năm học 2021 - 2022.

Năm học 2021 - 2022, toàn huyện có 1.931 học sinh lớp 9, trong đó có 1.911 em được công nhận tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99%; trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, có 47 em đạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 11 giải nhì, 18 giải ba, 16 giải khuyến khích. Có 1.911 học sinh tốt nghiệp THCS, 1.581 học sinh đăng ký thi lớp 10 THPT, đạt tỉ lệ 82,73%.

Đối với 3 trường THPT trên địa bàn, có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp năm học 2021 - 2022 đạt 100%. Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu có 14 em đạt học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh; Trường THPT Kỳ Lâm có 11 em đạt giải HSG cấp tỉnh; Trường THPT Nguyễn Huệ có 41 đạt HSG cấp tỉnh, trong đó có 2 giải nhất (1 thủ khoa).

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2022 - 2023, huyện Kỳ Anh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục...

Ghi nhận kết quả đạt được trong năm học 2021 - 2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tặng cờ thi đua cho 2 tập thể là Trường Tiểu học Kỳ Xuân và Trường THCS Kỳ Tân.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 cá nhân xuất sắc

... tặng bằng khen cho 6 tập thể xuất sắc và tặng danh hiệu đơn vị lao động xuất sắc cho 7 tập thể.

Chiều 25/8, UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm học 2021-2022, huyện Cẩm Xuyên có 68 trường công lập, 1.134 lớp với 36.373 học sinh và 1.860 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học vừa qua, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững. Ở khối tiểu học, toàn huyện có 8 học sinh đạt cấp quốc gia cuộc thi “Trạng Nguyên toàn tài”; 322 học sinh đạt cấp tỉnh cuộc thi “Trạng nguyên Tiếng Việt”… Ở khối THCS, toàn huyện có 56 học sinh giỏi tỉnh lớp 9 văn hoá; 23 học sinh giỏi quốc gia ở các cuộc thi “Olympic Hóa 9 toàn quốc”, “Olympic Tiếng Anh qua mạng”… Ở khối THPT, toàn huyện có 151 học sinh giỏi tỉnh.

Đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên được xếp thứ 4/13 phòng GD&ĐT trên toàn tỉnh. Về tập thể, có 9 đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc; 44 đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến; 3 đơn vị đang được đề nghị Bộ GD&ĐT tặng bằng khen… Ở khối các trường THPT, toàn huyện có 5 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm học 2022 – 2023, ngành giáo dục huyện Cẩm Xuyên chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình, kế hoạch năm học để sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 và các tình huống bất thường khác. Địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ mầm non; đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ, tìm mọi giải pháp nâng cao chất lượng toàn diện trong các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS, THPT.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành: Đề nghị ngành GD&ĐT huyện nhà lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy cô giáo làm động lực, lấy học sinh làm trung tâm để nâng cao chất lượng giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đánh giá năng lực học sinh; thực hiện giao chỉ tiêu phân luồng, định hướng giáo dục cho học sinh sau tốt nghiệp; đẩy mạnh công nghệ thông tin, xây dựng phòng học thông minh; đầu tư nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất trường học...

Dịp này, lãnh đạo Sở GD&ĐT và lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho 3 tập thể.

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể lao động xuất sắc...

...trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể...

...cùng 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Chiều 25/8, huyện Hương Khê tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Đại biểu dự hội nghị.

Mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của toàn ngành, huyện Hương Khê cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022. Trong đó, bậc học mầm non đã tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng trẻ. Đến nay 25/25 cơ sở giáo dục đều tổ chức ăn bán trú cho trẻ, số trẻ ăn bán trú đạt tỷ lệ 97,7%.

Các trường tiểu học đã tuyên truyền, động viên học sinh tham gia các sân chơi trực tuyến quy mô toàn tỉnh, toàn quốc. Huyện cũng đã tổ chức thành công kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện cho học sinh khối 6, 7, 8; phối hợp tổ chức thành công cuộc thi tin học trẻ cấp huyện; tham gia đầy đủ các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 và các lớp cấp THPT, thi sáng tạo khoa học cấp tỉnh do Sở GDĐT tổ chức và đạt được nhiều kết quả tích cực.

UBND huyện cũng tập trung đầu tư nguồn lực xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia với tổng kinh phí 70 tỷ đồng.

Trong năm học 2021-2022, toàn ngành giáo dục huyện Hương Khê có 1.307 lao động tiên tiến, 169 chiến sỹ thi đua, 43 tập thể lao động tiên tiến, 4 tập thể được đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen, 22 cá nhân được đề nghị Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, giấy khen.

Chủ tịch UBND huyện Ngô Xuân Ninh: Đề nghị ngành giáo dục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở, phát huy vai trò và tiếng nói của đội ngũ nhà giáo trong các nhà trường. Triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định. Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo...

Năm học 2022 – 2023, với chủ đề “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, huyện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường. Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết; duy trì và xây dựng các trường học đạt chuẩn văn hóa.

Chú trọng triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện chương trình GDPT 2018. Thực hiện đào tạo giáo viên gắn với nhu cầu để bảo đảm đủ về cơ cấu, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đặc biệt là bố trí đủ giáo viên dạy học các môn ngoại ngữ và tin học. Chỉ đạo triển khai hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục…

Đại diện Sở GD&ĐT, lãnh đạo huyện Hương Khê trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho Trường Mầm non Phúc Trạch.

Trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường THCS Hương Giang; danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Trường Mầm non Phú Gia và Trường THCS Phúc Trạch; trao bằng khen cho 2 tập thể…

… và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.

Chiều 25/8, UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Năm học 2021 - 2022, trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các trường học trên địa bàn thị xã đã triển khai hoạt động dạy học có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, đảm bảo an toàn trong các nhà trường.

Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Nguyễn Trí Anh báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022

Năm học 2021 - 2022, TX Hồng Lĩnh huy động ra lớp tỷ lệ trẻ nhà trẻ 22,33% (công lập 17,05%, tư thục 5,28%), trẻ mẫu giáo 98,7%; 100% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non vào học lớp 1. Ở cấp tiểu học có 99,91% tỷ lệ học sinh hoàn thành lớp học, có 2.325 học sinh được nhà trường khen thưởng, 654/654 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, đạt tỷ lệ 100%.

Ở cấp trung học cơ sở, năm học vừa qua có từ 97,9% học sinh hoàn thành lớp học trở lên và học sinh tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 100%.

Đối với cấp THPT, Trường THPT Hồng Lĩnh có 462 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022, đạt tỷ lệ 100%, trong đó 48 học sinh với 89 lượt điểm xét tuyển đại học từ 27,0 điểm trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên). Toàn TX có 122 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi HSG, các sân chơi trí tuệ cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Năm học 2022 - 2023, ngành GD&ĐT TX Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu về giáo dục, tạo sự chuyển biến căn bản trong giáo dục và đào tạo.

Tập trung đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; thực hiện hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề năm học “Xây dựng môi trường xanh - an toàn - thân thiện”;

Đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường dạy học theo hướng trải nghiệm, vận dụng linh hoạt, phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh, đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh trao cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm học 2021 - 2022 cho Phòng GD&ĐT TX Hồng Lĩnh.

Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho Trường TH&THCS Đậu Liêu...

...Trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 5 tập thể ...

...và bằng khen của UBND tỉnh cho 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

