Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12: Một lớp học 4 em tham gia đều đạt giải nhất

4/4 học sinh tham gia đều đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12, đội tuyển Hóa học Trường THPT Đồng Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã lập nên kỳ tích. Đây cũng là kết quả cao nhất của đội tuyển Hóa học của nhà trường từ trước tới nay.

Gần 1 tuần trôi qua kể từ khi kết quả kỳ thi học sinh giỏi tỉnh được công bố nhưng niềm vui vẫn lắng đọng trong từng nụ cười, ánh mắt của cô trò đội tuyển Hóa - Trường THPT Đồng Lộc.

Cô Lê Thị Bích Đào và 4 thành viên đội tuyển Hóa học Trường THPT Đồng Lộc.

Đội tuyển học sinh giỏi Hóa của trường do cô giáo Lê Thị Bích Đào dìu dắt. Đội có 4 thành viên đều là học sinh lớp 12A1 gồm: Nguyễn Tuấn Dũng, Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Mai Linh và Trần Thị Trà Giang.

Cô Lê Thị Bích Đào chia sẻ: "Các em bước vào kỳ thi với rất nhiều áp lực như tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành tích năm ngoái khá cao với 2 giải nhất, 2 giải nhì. Ngay cả tôi cũng áp lực, vậy mà, tất cả cứ như 1 giấc mơ vậy, kết quả này chính là sự ghi dấu về những nỗ lực không ngừng của các em học sinh”.

Thành tích của các em được làm nên từ quá trình miệt mài học tập.

Khép lại những tháng ngày miệt mài ôn luyện với những kỷ niệm vui buồn, khép lại những đêm ngày căng thẳng chinh phục những đề bài khó, khép lại nỗi lo, áp lực khi được các thầy cô giáo và nhà trường trao gửi niềm tin… đội tuyển Hóa đã giành được kết quả ngoài mong đợi.

Hồng Nhung vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu đội tuyển với điểm số 19,25/20; Mai Linh đã có sự đột phá về đích với điểm số 18/20, Trà Giang 17,25/20 và Tuấn Dũng 16,75/20. Các em đã mang về niềm vui đầy bất ngờ với 4 giải nhất. Đây cũng là 4/5 giải nhất của môn Hóa trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sự tận tâm của cô giáo và sự ham học của học sinh đã giúp đội tuyển Hóa học giành được kết quả tốt nhất.

Em Nguyễn Mai Linh tâm sự: “Tự thấy mình chậm và đuối hơn so với 3 bạn nên trong quá trình học tập, em phải nỗ lực hơn rất nhiều. Em tự tạo cho mình áp lực để cố gắng, mỗi bài tập cô ra em đều tập trung cao độ, tìm hiểu kỹ càng, tỉ mỉ để giải quyết vấn đề. Những phần chưa hiểu em thường học hỏi thêm từ các bạn. Điều may mắn là cả đội chúng em học cùng 1 lớp, lại cùng chung đội tuyển trong suốt 3 năm nên gắn bó, hiểu nhau và đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ. Đó là may mắn của em”.

Hành trình vượt qua áp lực tâm lý với quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh trong năm cuối cùng của đời học sinh đã được cô trò đội tuyển thực hiện bằng những tháng ngày miệt mài ôn luyện. Cô say mê nghiên cứu, tìm thêm các dạng đề, học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm từ đồng nghiệp để chuyển tải kiến thức; trò nỗ lực động viên, hỗ trợ nhau trong những bài tập khó. Việc học tập, ôn luyện được tranh thủ mọi lúc mọi nơi… Cứ như thế, kiến thức kỹ năng làm bài của học sinh dần dần được bồi đắp.

“Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn Hóa năm nay không có yếu tố bất ngờ, cấu trúc và độ khó cũng tương tự như năm trước, tuy nhiên, các kiến thức trong bài nằm trọn ở lớp 12 và bám sát phần kiến thức vận dụng nâng cao trong đề THPT. Chính vì thế, các thí sinh rất tự tin trong quá trình làm bài” - cô Đào chia sẻ thêm.

Trong không khí rạo rực đón mừng xuân mới trên khắp quê hương, các thành viên đội tuyển Hóa học Trường THPT Đồng Lộc càng thêm phấn chấn với niềm vui đầu tiên của năm mới. Đây chính là một khởi đầu đầy tốt đẹp, tạo động lực cho các em trong quá trình thực hiện những ước mơ lớn lao hơn sắp tới.

Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2021 - 2022, Trường THPT Đồng Lộc có 31 học sinh tham gia, trong đó có 24 em đạt giải, gồm: 5 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba, 4 giải khuyến khích.

