Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh: An toàn, không có thí sinh vi phạm quy chế

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 ở Hà Tĩnh đã khép lại với những cung bậc cảm xúc khác nhau, song, tựu trung là niềm vui về một kỳ thi minh bạch, nghiêm túc, được sự quan tâm của cả cộng đồng.

Đề thi có tính phân loại cao

Thí sinh rộn ràng tới trường thi. Ảnh tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh).

Ngày thi đầu tiên vào các trường THPT công lập không chuyên, giáo viên, học sinh đều chung một nhận xét: nội dung kiến thức của đề thi năm nay bám sát chương trình dạy học, bám sát kỹ năng, kiến thức của học sinh. Mức độ yêu cầu của đề khá nhẹ nhàng, vừa sức đối với học sinh trung bình nhưng vẫn đảm bảo tính phân loại. Các câu hỏi tập trung vào kiến thức cơ bản, không làm khó, không đánh đố.

Em Nguyễn Lê Kiều Anh - thí sinh ở điểm thi Trường THPT Vũ Quang cho biết: “Nội dung nằm trong chương trình ôn tập, không làm khó học sinh nên em đã trải qua một kỳ thi khá nhẹ nhàng, không áp lực. Với kiến thức thể hiện trong bài làm, em tin mình sẽ đạt được nguyện vọng vào trường THPT công lập”.

Thí sinh sôi nổi thảo luận sau khi hoàn thành các môn thi chuyên tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Mang theo tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái của ngày thi thứ nhất, có 1.094 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh bước vào ngày thi thứ 2 với các môn chuyên. Đây được xem là cuộc so tài kiến thức đầy căng thẳng của những học sinh có lực học khá hơn đến từ 13 huyện, thị xã, thành phố để “đua” 420 chỉ tiêu vào ngôi trường này.

Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm nay được đánh giá khá hay. Ở phần nghị luận xã hội xung quanh chủ đề “Biết dừng lại đúng lúc”, nhiều thí sinh cho rằng, đề gần gũi với cuộc sống, phản ánh đúng tâm lý, suy nghĩ của học sinh ở độ tuổi vị thành niên nên các em có nhiều cảm hứng, ngữ liệu trong quá trình làm bài. Phần nghị luận văn học, học sinh khá tâm đắc khi trình bày suy nghĩ về vai trò, ý nghĩa của văn học mở rộng hiểu biết, văn học cải biến thế giới bên trong, thế giới tinh thần của con người…

Thí sinh chia sẻ cảm xúc sau kỳ thi.

Ở môn Toán, các giáo viên và thí sinh đánh giá đề thi có độ khó hơn so với năm trước. Phần bất đẳng thức và ý 3 trong bài hình số 4 được xem là những câu hỏi có tính phân loại rõ nét. Để giành điểm cao, ngoài việc nắm vững kiến thức cơ bản, đòi hỏi thí sinh phải thường xuyên rèn luyện các dạng đề và có khả năng tư duy, tổng hợp tốt.

Với các môn: Lý, Hóa, Sinh và Tiếng Anh, đề thi năm nay khá hợp lý, lượng câu hỏi ở một số môn khá dài nhưng nếu phân bố tốt thời gian, thí sinh vẫn có thể hoàn thành hết yêu cầu đề ra.

Ở các môn Tin học, Lịch sử, Địa lý, thí sinh cho rằng, đề thi tương đối bám sát kiến thức được học và ôn tập. Ở các môn này, tỷ lệ chọi không quá cao so với những môn khác nên các thí sinh khá thoải mái về tâm lý.

Công tác chuẩn bị chu đáo

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác kiểm tra khu vực bảo quản đề thi và bài thi tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Thạch Hà), ngày 2/6.

Từ tinh thần chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 ở Hà Tĩnh đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo cho kỳ thi. Cùng với việc bám sát nội dung, chương trình, cấu trúc, ma trận đề thi để tăng cường ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, ngành GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường - nơi được lựa chọn đặt các điểm thi chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ. Chính quyền các địa phương cũng phối hợp chặt chẽ, chu đáo, tạo điều kiện tốt nhất cho các điểm thi.

Để đảm bảo yêu cầu về sự công bằng, minh bạch, đúng quy chế, ngành GD&ĐT đã thực hiện nghiêm các khâu ra đề, bảo mật, in sao, vận chuyển, bảo vệ đề, niêm phong đề, bài thi… Ngành cũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi cho hơn 2.400 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại 722 phòng ở 36 điểm thi.

Những chai nước từ màu áo xanh tình nguyện giúp các sĩ tử phần nào xua bớt cái oi bức của mùa hè . Ảnh chụp tại điểm thi Trường THPT Vũ Quang.

Bên cạnh lực lượng thanh tra cắm chốt và các đoàn thanh tra lưu động kiểm tra đột xuất, Công an tỉnh bố trí lực lượng cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ đề thi, bài thi 24/24h; tăng cường lực lượng bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, phân luồng giao thông tại các điểm thi một cách an toàn.

Tại những điểm thi, các đội thanh niên tình nguyện mà chủ chốt là học sinh các trường THPT, đoàn thanh niên các huyện, thành phố, thị xã đã nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn, tiếp nước, giữ đồ dùng cá nhân cho thí sinh khi vào thi. Sự động viên, cổ vũ kịp thời đó đã giúp các thí sinh bình tĩnh, tự tin hơn để làm bài thi một cách tốt nhất.

Phụ huynh nhận xét về quá trình diễn ra kỳ thi.

Ông Từ Định - phụ huynh học sinh ở xã Xuân Lộc (Can Lộc) cho biết: “Chứng kiến không khí an toàn tại trường thi, sự quan tâm, tiếp sức của lực lượng tình nguyện đã giúp chúng tôi giảm bớt lo âu. Từ một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, sự quan tâm, tiếp sức của cộng đồng, tôi mong con mình sẽ đạt kết quả như mong muốn”.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 đã khép lại với nhiều cảm xúc đáng nhớ, trong đó có cả những niềm vui, nỗi buồn và sự tiếc nuối, lo âu. Cũng dễ hiểu bởi, năm nay, theo chỉ tiêu phân luồng sẽ chỉ có 70% học sinh lớp 9 trúng tuyển vào lớp 10 THPT không chuyên. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc có hàng nghìn sỹ tử sẽ không đạt được nguyện vọng vào trường THPT công lập.

Và khát vọng vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng chỉ có 420 chỉ tiêu trong tổng số gần 1.100 em đăng ký. Thế nhưng, lắng đọng sau kỳ thi là những tình cảm, những hành động đẹp của cả cộng đồng tiếp sức cho các em.

Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp chuẩn bị cho kỳ thi, sự vào cuộc của các địa phương, Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay đã thành công tốt đẹp, đảm bảo các yếu tố an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường thi được giữ vững, không có giám thị, thí sinh vi phạm quy chế thi. Thầy giáo Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Nhóm P.V