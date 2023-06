Ngày thi đầu Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh: An toàn, nghiêm túc!

Chiều 6/6, gần 17.000 thí sinh tại 36 điểm thi đã hoàn thành ngày thi đầu tiên. Đây cũng là thời điểm khép lại kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên của 15.824 thí sinh ở Hà Tĩnh.

Thí sinh điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) được phổ biến quy chế trước khi bước vào làm bài thi.

Ngày thi đầu tiên của Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2023 diễn ra trong tiết trời khá dịu mát, việc chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tại các điểm thi, sự hỗ trợ của các lực lượng tình nguyện… đã góp phần tạo tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái cho các thí sinh, sự yên tâm cho các bậc phụ huynh.

Kết thúc ngày thứ nhất với 3 môn Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán, việc tổ chức thi tại các hội đồng thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra. Công tác niêm phong đề được các hội đồng thi thực hiện đúng quy chế.

Thi sinh tại điểm thi Trường THPT Vũ Quang trao đổi sau khi hoàn thành môn thi ngoại ngữ.

Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi năm nay bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng trong chương trình lớp 9. Ở môn Ngữ văn, nhiều giáo viên và thí sinh cho rằng đề thi vừa sức, bám sát kiến thức đã được học tập và ôn luyện.

Phần nghị luận xã hội nói về ý nghĩa sự sẻ chia của con người trong cuộc sống là một vấn đề gần gũi với cuộc sống và có khá nhiều tư liệu nên không làm khó học sinh. Phần nghị luận văn học cảm nhận về tình cảm của anh Sáu dành cho con trong trích đoạn “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng cũng là một đề tài không mới. Được trang bị kiến thức khá kỹ trong quá trình học tập, ôn luyện nên điểm 6 - 7 cũng không quá khó đối với các thí sinh.

Thí sinh nhận xét về đề thi môn Ngữ Văn.

Tương tự, ở môn Tiếng Anh, các thí sinh cho rằng, 40 câu trong thời gian 60 phút khá thoải mái cho các em trong quá trình làm bài. Đề thi không có quá nhiều bất ngờ nhưng hơi khó ở câu cuối của phần điền từ và bài đọc.

Thí sinh nhận xét đề thi Tiếng Anh.

Theo nhận xét của các thí sinh, đề thi Toán nay dài và khó hơn so với năm trước, nhất là phần bất đẳng thức. Tuy nhiên, ma trận đề thi quen thuộc và kiến thức nằm trong chương trình đã được học và ôn tập nên cũng không làm khó thí sinh.

Thí sinh nhận xét đề thi Toán.

Báo cáo từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, ngày thi đầu tiên không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi, có 65 thí sinh vắng thi không có lý do. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… được thực hiện tốt. Các thí sinh tại 36 điểm thi đã khép lại ngày thi đầu tiên vào lớp 10 THPT với tinh thần nghiêm túc, an toàn.

Thí sinh điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh thảo luận sôi nổi sau khi hoàn thành môn Toán.

Sáng mai (7/6), vào lúc 7giờ 15 phút, các thí sinh có nguyện vọng thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh sẽ tiếp tục ngày thi thứ 2 với các môn thi chuyên: Toán, Ngữ văn vào buổi sáng; Vật lý, Hóa học, Sinh học,Tiếng Anh, Tin học, Lịch sử, Địa lý vào buổi chiều. Các môn thi có thời gian làm bài 150 phút.

Nhóm PV