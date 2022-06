Tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục rà soát các phần việc, chuẩn bị chu đáo điều kiện để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Chiều 28/6, đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn dẫn đầu có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo kỳ thi ở Hà Tĩnh tiếp, làm việc với đoàn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở Hà Tĩnh có gần 17.400 thí sinh đăng ký dự thi. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở GD&ĐT đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ coi thi cho gần 2.500 cán bộ, giáo viên THPT và gần 800 giáo viên THCS dự kiến làm nhiệm vụ; tập huấn cho đội ngũ được điều động làm công tác thanh tra…

Các phương án in sao, vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản đề thi, bài thi đã được xây dựng cụ thể, đảm bảo an toàn, bảo mật theo quy định.

Để tạo thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh, Sở GD&ĐT đã bố trí 35 điểm thi đặt tại 35 trường THPT công lập nằm trên 13 huyện, thành phố, thị xã.

UBND tỉnh cũng đã giao UBND các địa phương rà soát và hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai có điều kiện tham dự kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Các sở, ngành liên quan đã xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc phối hợp với ngành GD&ĐT trong công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh: Lực lượng công an đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường đồng bộ về lực lượng, phương tiện, biện pháp để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ thi.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thu Thủy: Để góp phần đảm bảo kỳ thi đúng quy chế, Hà Tĩnh cần tiếp tục chú trọng công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ thi.

Qua kiểm tra thực tế tại một số điểm thi ở TP Hà Tĩnh vào sáng cùng ngày cũng như nghe báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới của Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi không chỉ là để đánh giá năng lực học sinh qua 12 năm học mà còn là để lựa chọn nguồn nhân lực chất lượng cao cho các trường đại học. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đề nghị tỉnh tiếp tục chuẩn bị chu đáo các phần việc liên quan; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ thi.

Đặc biệt, cần bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác in sao, vận chuyển đề thi đến các điểm thi; tạo tâm lý tốt nhất cho thí sinh dự thi, quan tâm chỉ đạo công tác truyền thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi; chủ động phương án dự phòng để ứng phó với các tình huống bất thường của thời tiết, diễn biến dịch COVID -19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tiếp thu ý kiến của đoàn công tác Bộ GD&ĐT.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và các thành viên trong đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 khẳng định Hà Tĩnh sẽ tiếp tục rà soát tất cả các phần việc chuẩn bị, nhất là cơ sở vật chất, các điều kiện thiết yếu tại tại 35 điểm thi để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

Trước đó, sáng 28/6, đoàn công tác Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn và các thành viên trong đoàn công tác đã đi kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

