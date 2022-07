Bức thư mẹ để lại sau ngày lên thành phố thăm tôi

Đọc những lời yêu thương và có cả chút trách mắng, dặn dò của mẹ, nước mắt tôi cứ thế tuôn vì cảm động và yêu mẹ quá.

Tôi sống xa nhà, lên thành phố làm việc, học tập đã 6 năm nay. Từ cấp 3, tôi đã luôn tự nhủ sau này phải kiếm thật nhiều tiền, có cuộc sống ổn định để thi thoảng đón gia đình lên chơi rồi đưa bố mẹ đi thăm thú.

Hôm trước, lần đầu tiên kể từ khi tôi xa nhà, mẹ và em trai đến thăm. Tôi tranh thủ đưa hai người đi chơi, ăn uống vài nơi trong mấy ngày ngắn ngủi.

Vừa đưa mẹ và em ra bến xe, trở lại nhà, tôi thấy mẹ để sẵn hai vỉ thuốc trên mặt bàn, dặn tôi uống đều đặn vì tôi đang bệnh và một trang sổ kín đầy tâm sự của mẹ.

“Mấy hôm nay ra đây, được ở cùng con, được con quan tâm, chăm sóc và tìm mọi niềm vui cho mẹ và Thành, mẹ rất cảm ơn con. Ôi, có con gái thật tuyệt. Bố mẹ, ông bà và mọi người luôn tự hào về con. Con làm gì, ở đâu do con tự quyết định, mẹ không ngăn cản để con được tự do bay nhảy, tự do trải nghiệm và lựa chọn. Mẹ chỉ cần con, mong con mỗi ngày một lớn khôn và trưởng thành. Mẹ thấy con rất năng động, thông minh và tự lập tuy nhiên cần chú ý sức khỏe con nhé. Con hay thức khuya, ngủ muộn là ảnh hưởng lắm đó. Con chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Hãy ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ và làm việc hiệu quả con nhé. Mẹ yêu con rất nhiều”.

Mẹ tôi là giáo viên tiểu học. Bình thường vào những dịp Noel, sinh nhật, mẹ tặng quà cũng hay viết cho tôi những tờ note nhỏ nhưng có lẽ đây là bức thư, tâm sự dài nhất mẹ nhắn gửi cho cô con gái này. Vừa đọc, nước mắt tôi cứ thế tuôn vì cảm động và yêu mẹ quá.

Từ lâu, tôi đã xác định mục đích sống duy nhất của tôi là vì gia đình. Đời này, tôi chẳng cần lấy chồng cũng được, chẳng cần tiêu xài gì nhiều, chỉ muốn có thể phụng dưỡng bố mẹ thật tốt (dù tôi biết bố mẹ chẳng cần tiền của tôi đâu).

Bố mẹ sống vui vẻ cũng đủ khiến tôi thấy hạnh phúc rồi.

(Vân Anh, sống tại Hà Nội)

Nguồn: Zing