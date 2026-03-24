Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Hà Tĩnh dự kiến tăng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thúy Ngọc
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Theo đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 dự kiến ở mức 74%, tăng 2% so với năm học trước.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, năm học 2025-2026, Hà Tĩnh có 22.631 học sinh lớp 9, tăng 3.996 em so với năm học 2024-2025, khiến nhu cầu vào học tại các trường THPT công lập ở mức cao.

Năm học 2025-2026, Hà Tĩnh có 22.631 học sinh lớp 9, tăng 3.996 em so với năm học 2024-2025.

Hiện nay, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại các trường THPT công lập cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học, nhất là triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong khi đó, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn còn gặp khó khăn về đội ngũ giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất.

Vì vậy, việc đề xuất tỷ lệ tuyển sinh không quá 74% của Sở GD&ĐT được xem là phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời bám sát các mục tiêu theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 28/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá và phát triển giáo dục và đào tạo, và định hướng của Chính phủ.

Các trường học đang tăng cường ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho học sinh lớp 9 trước Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Dự kiến, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh sẽ được tổ chức vào ngày 25/5/2026.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh 24 giờ #Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT #kỳ thi vào lớp 10

Chủ đề Đổi mới giáo dục

[Infographics] 6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT, đáng chú ý là việc rút ngắn thời gian phúc khảo và bổ sung 2 chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi.
Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề về Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề về Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho học sinh.