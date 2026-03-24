Hà Tĩnh dự kiến tăng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, năm học 2025-2026, Hà Tĩnh có 22.631 học sinh lớp 9, tăng 3.996 em so với năm học 2024-2025, khiến nhu cầu vào học tại các trường THPT công lập ở mức cao.

Hiện nay, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại các trường THPT công lập cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học, nhất là triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong khi đó, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn còn gặp khó khăn về đội ngũ giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất.

Vì vậy, việc đề xuất tỷ lệ tuyển sinh không quá 74% của Sở GD&ĐT được xem là phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời bám sát các mục tiêu theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 28/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá và phát triển giáo dục và đào tạo, và định hướng của Chính phủ.

Các trường học đang tăng cường ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho học sinh lớp 9 trước Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Dự kiến, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh sẽ được tổ chức vào ngày 25/5/2026.