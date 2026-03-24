Hà Tĩnh dự kiến tăng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập

(Baohatinh.vn) - Theo đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 dự kiến ở mức 74%, tăng 2% so với năm học trước.
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, năm học 2025-2026, Hà Tĩnh có 22.631 học sinh lớp 9, tăng 3.996 em so với năm học 2024-2025, khiến nhu cầu vào học tại các trường THPT công lập ở mức cao.
Hiện nay, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại các trường THPT công lập cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học, nhất là triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong khi đó, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn còn gặp khó khăn về đội ngũ giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất.
Vì vậy, việc đề xuất tỷ lệ tuyển sinh không quá 74% của Sở GD&ĐT được xem là phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời bám sát các mục tiêu theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 28/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá và phát triển giáo dục và đào tạo, và định hướng của Chính phủ.
Dự kiến, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh sẽ được tổ chức vào ngày 25/5/2026.
Khi hoàn thành, những ngôi trường ở vùng biên Hà Tĩnh không chỉ giải quyết bài toán về cơ sở vật chất, mà còn kiến tạo một môi trường sinh hoạt, học tập nội trú hiện đại, đáp ứng niềm mong mỏi của đội ngũ giáo viên, học sinh và Nhân dân địa phương.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho học sinh.
(Dân trí) - Nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Đáng chú ý, sinh viên một số trường có thể được nghỉ kéo dài tới 9 ngày
Với tâm niệm "nghề giáo là hành trình gieo hạt", thầy Phạm Hồng Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (Hà Tĩnh) luôn tâm huyết, trách nhiệm với trường lớp, giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ.