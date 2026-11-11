Hà Tĩnh: Từ giá trị truyền thống đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đại biểu tham dự tọa đàm.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự tọa đàm.

Sáng 11/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Từ truyền thống lịch sử, văn hóa đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới”, nhân kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026). Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Chủ trì tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thị Quỳnh Diệp – Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Viết Trường – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các đồng chí chủ trì tọa đàm.

Phát biểu chào mừng tọa đàm, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí khẳng định, những thành quả đạt được là kết tinh của sự nỗ lực, cống hiến qua nhiều thế hệ; từ tinh thần đồng lòng, chung sức của Nhân dân đến những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư dành cho Hà Tĩnh. Đây cũng là minh chứng cho tính đúng đắn của con đường phát triển mà tỉnh đã lựa chọn và kiên trì thực hiện.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng tại tọa đàm.

Đồng chí Phan Thiên Định nhấn mạnh, tọa đàm là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của Hà Tĩnh, không chỉ khẳng định những thành tựu đã đạt được mà quan trọng hơn là đánh giá khách quan những hạn chế, nhận diện các vấn đề đặt ra, đúc rút bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn. Đồng thời đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu tập trung thảo luận, làm sâu sắc một số nội dung trọng tâm: tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng, văn hóa và con người Hà Tĩnh; nhận diện những bài học kinh nghiệm từ quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển của tỉnh, nhất là chặng đường 35 năm tái lập tỉnh; phân tích sâu hơn vai trò của văn hóa, con người, truyền thống hiếu học, tinh thần yêu nước và khát vọng vươn lên trong việc tạo dựng sức mạnh nội sinh; đề xuất giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, bản sắc Hà Tĩnh gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, cần phân tích, đánh giá đầy đủ những lợi thế, cơ hội và thách thức của Hà Tĩnh trong không gian phát triển mới; gợi mở các định hướng, giải pháp về liên kết vùng, phát triển hạ tầng logistics, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường trình bày báo cáo đề dẫn tọa đàm.

Báo cáo đề dẫn tại tọa đàm, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường khẳng định, tọa đàm khoa học nhân kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh và 35 năm tái lập tỉnh là dịp để nhìn nhận một cách toàn diện, sâu sắc về lịch sử, văn hóa, giáo dục, con người, kinh tế, quản trị, khoa học và công nghệ trong tiến trình phát triển của Hà Tĩnh.

Đây cũng là cơ hội nhận diện những giá trị làm nên bản sắc riêng, các nhân tố tạo nên thành tựu và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của tỉnh qua từng giai đoạn. Thông qua các tham luận, công trình nghiên cứu và luận cứ khoa học, thực tiễn, tọa đàm sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều về quá trình hình thành, phát triển của Hà Tĩnh trong 195 năm qua; qua đó tạo cơ sở trao đổi, thảo luận, bổ sung nhận thức và đề xuất những giải pháp, định hướng có giá trị thực tiễn.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Tại tọa đàm, đại biểu tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề trọng tâm: nhận diện vị thế, vai trò và những đóng góp của Hà Tĩnh trong tiến trình lịch sử dân tộc; tổng kết chặng đường 35 năm tái lập tỉnh, những bước phát triển, mô hình tăng trưởng và bài học kinh nghiệm; làm rõ các giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh, bản sắc, sức mạnh nội sinh và nguồn lực phát triển; tổ chức không gian phát triển, liên kết vùng, khai thác tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; đổi mới phương thức quản trị và phát triển, phát huy vai trò kiến tạo của chính quyền, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tiến sĩ Đặng Duy Báu – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trình bày tham luận với chủ đề “Bản sắc nhân văn của người Hà Tĩnh tiếp tục được phát huy”.

Tiến sĩ Lê Quang Chắn – Phó Viện trưởng Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) trình bày tham luận với chủ đề “Từ truyền thống lịch sử đến những bài học phát triển của Hà Tĩnh hiện nay”.

Tiến sĩ Võ Hồng Hải – nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tham luận với chủ đề “Biến khó khăn, bất lợi thành lợi thế và khát vọng – bài học kinh nghiệm của chặng đường 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh”.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các tham luận, ý kiến trao đổi tại tọa đàm đã góp phần làm sáng rõ hơn chiều sâu lịch sử của vùng đất, con người Hà Tĩnh trong tiến trình lịch sử dân tộc; khẳng định những giá trị truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó cùng những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức phát triển qua các thời kỳ, đặc biệt là chặng đường 35 năm tái lập tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc tọa đàm.

Để phát huy hiệu quả kết quả tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu, tổng hợp các tham luận, ý kiến trao đổi; hoàn thiện báo cáo kết quả và kỷ yếu khoa học, bảo đảm tính chính xác, khách quan, khoa học.

Các sở, ngành, địa phương căn cứ kết quả nghiên cứu để vận dụng vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, di sản; giáo dục truyền thống, xây dựng con người Hà Tĩnh, gắn kết nguồn lực văn hóa, con người với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, rà soát, phân loại các kiến nghị về cơ chế, chính sách, tổ chức không gian phát triển, liên kết vùng, hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn và nguồn lực của tỉnh. Điều quan trọng là chắt lọc, chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành luận cứ khoa học và đề xuất có giá trị thực tiễn, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách và định hướng phát triển tỉnh trong thời gian tới.