Khi công nghệ đồng hành với lòng biết ơn

Hà Tĩnh đã hoàn thành số hóa 87.105 hồ sơ người có công với cách mạng.

Đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành số hóa 87.105 hồ sơ người có công với cách mạng, tạo lập cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ công tác tra cứu và giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, chính xác. Trong tổng số hồ sơ đã được đưa lên hệ thống điện tử, có 26.656 hồ sơ liệt sĩ, 37.793 hồ sơ thương binh, 10.129 hồ sơ bệnh binh, 1.997 hồ sơ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; số còn lại là hồ sơ của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Anh hùng Lao động và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến.

Việc số hóa không chỉ bảo quản lâu dài các tài liệu lịch sử quan trọng, hạn chế nguy cơ thất lạc, hư hỏng mà còn góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, giúp người có công và thân nhân thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng, minh bạch hơn.

Hiện nay, Sở Nội vụ Hà Tĩnh vẫn còn 328.000 hồ sơ chưa được số hóa.

Chị Trần Thị Thục Nga - Phòng Người có công, Sở Nội vụ Hà Tĩnh chia sẻ : “Trước đây, khi sử dụng hoàn toàn hồ sơ giấy, việc tìm kiếm thông tin rất mất thời gian, có khi phải mất cả tuần mới trả lời được cho người dân. Nay với những hồ sơ đã được số hóa, chỉ cần vài thao tác trên máy tính là có thể tra cứu được ngay. Công tác này không chỉ bảo quản an toàn nguồn tư liệu quý mà còn giúp việc tra cứu, xác minh thông tin diễn ra nhanh chóng, chính xác hơn; từ đó phục vụ hiệu quả cho việc giải quyết chế độ chính sách cũng như nhu cầu tìm kiếm thông tin của thân nhân người có công".

Ông Hồ Phạm Tuân, Trưởng phòng Văn hóa UBND xã Tứ Mỹ (ngoài cùng bên trái) thu thập thông tin về liệt sĩ.

Ông Hồ Phạm Tuân, Trưởng phòng Văn hóa UBND xã Tứ Mỹ chia sẻ: “Trước đây, khi cần tra cứu thông tin người có công để giải quyết thủ tục cho người dân, chúng tôi phải trực tiếp đến kho lưu trữ của Sở Nội vụ. Hiện nay, ngay tại cơ sở, chúng tôi đã có thể cập nhật thông tin thông qua hệ thống dịch vụ công, rất thuận tiện cho công việc”.

Bên cạnh số hóa hồ sơ người có công, hiện nay Hà Tĩnh cũng đang đẩy mạnh số hóa hồ sơ liệt sĩ. Mới đây, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập Tổ Số hóa thông tin hồ sơ liệt sĩ nhằm phục vụ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Bước đầu, đơn vị đã hoàn thành số hóa 37 hồ sơ của các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc (xã Can Lộc). Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm ứng dụng công nghệ vào công tác đền ơn đáp nghĩa, kết nối các nguồn thông tin còn phân tán, từ đó nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đối với những trường hợp còn thiếu thông tin.

Thiếu tá Nguyễn Thái Học (Đại đội 18, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) - thành viên Tổ Số hóa thông tin hồ sơ liệt sĩ đang thực hiện thu thập thông tin tại hiện trường

Đối với Thiếu tá Nguyễn Thái Học (Đại đội 18, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh), việc tham gia Tổ Số hóa thông tin hồ sơ liệt sĩ vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự lớn. Thiếu tá Nguyễn Thái Học chia sẻ: “Công tác số hóa phải được thực hiện ngay tại hiện trường để tránh thất lạc thông tin và đảm bảo độ chính xác cao. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ nhiệm vụ phải hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng khâu”.

Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang đặt ra khối lượng công việc rất lớn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của công nghệ số, các nguồn dữ liệu đã và sẽ được kết nối, chuẩn hóa, tích hợp thành một hệ thống tập trung. Điều đó giúp các lực lượng chức năng thuận lợi hơn trong việc khai thác, đối chiếu thông tin, phục vụ đắc lực cho công tác tìm kiếm. Vì vậy, các cấp, các ngành liên quan trên địa bàn tỉnh đều đang đồng loạt đẩy nhanh tiến độ của công tác này.

Lực lượng chức năng lấy mẫu ADN và thực hiện thu thập thông tin phục vụ số hóa hồ sơ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc (xã Can Lộc).

Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Để công tác số hóa hồ sơ liệt sĩ được thực hiện đầy đủ và khoa học, hiện nay Bộ CHQS tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tập huấn cho đội ngũ chuyên trách; thực hiện tốt việc số hóa các phần mộ và lưu trữ, chuẩn hóa thông tin một cách chặt chẽ để phục vụ tra cứu lâu dài.”

Từ những trang hồ sơ giấy cũ kỹ đến những dữ liệu điện tử được lưu trữ an toàn trên hệ thống, hành trình số hóa đang góp phần làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa trở nên hiệu quả và nhân văn hơn.