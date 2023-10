4 ngân hàng lớn đưa lãi tiết kiệm xuống thấp kỷ lục

4 ngân hàng có vốn Nhà nước đều đã giảm lãi suất huy động xuống mức thấp hơn giai đoạn dịch Covid-19. Kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng lớn ở mức 5,3%/năm.

Sau Vietcombank, 3 ngân hàng quốc doanh còn lại là Agribank, BIDV và VietinBank cũng đồng loạt giảm lãi tiết kiệm ở mức 0,2 điểm % mỗi kỳ hạn, đưa lãi suất cao nhất xuống còn 5,3%/năm.

Big 4 ngân hàng đều đã giảm lãi suất huy động cao nhất xuống mức thấp lịch sử, thấp hơn cả giai đoạn Covid-19. Giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022, mức lãi huy động thấp nhất ở 4 đơn vị này là 5,5%/năm.

Ảnh minh họa

Lãi suất của 4 ngân hàng gần như tương đương nhau, có một số khác biệt ở hình thức gửi tiết kiệm online song không quá lớn.

Với việc chiếm gần một nửa thị phần huy động tiền gửi toàn hệ thống, động thái của nhóm ngân hàng này được cho là sẽ mang tính tiên phong để các ngân hàng tư nhân giảm thêm lãi suất huy động trong thời gian tới.

Hiện, 20 nhà băng còn lại đưa lãi suất niêm yết cho kỳ hạn 12 tháng về dưới 6%/năm. Mức lãi suất 6-6,5% có xuất hiện tại một số đơn vị nhưng ở các kỳ hạn dài từ 18 tháng trở đi.

Động thái hạ lãi suất xuống “đáy” phần nào giúp các ngân hàng tiết giảm chi phí đầu vào, từ đó có thể kéo giảm lãi suất cho vay với khách hàng. Xu hướng này được cho là phù hợp với mục tiêu giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ phục hồi kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ. Cuối năm ngoái, lãi suất tiết kiệm từng neo tới 11-12%/năm trong bối cảnh nhiều ngân hàng chạy đua huy động vốn.

Lãi suất huy động trên thị trường liên tục giảm vài tháng qua cũng trong bối cảnh hệ thống ngân hàng thừa tiền vì tăng trưởng tín dụng ảm đạm. Đến ngày 29/9, tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 12,7 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 6,9% so với đầu năm, có sự phục hồi so với các tháng trước đó song vẫn thấp chỉ bằng một nửa nếu so với cùng kỳ năm trước và chưa bằng một phần 2 mục tiêu định hướng cả năm nay là 14-15%.

Giám đốc chi nhánh một ngân hàng tư nhân tại Bắc Ninh nhận định, môi trường lãi suất thấp giai đoạn Covid-19 từng khiến dòng tiền muốn tìm kiếm lợi nhuận chảy sang các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản, tiền số... Điều này không ngoại trừ khả năng diễn ra trong thời gian tới. Vị này dự báo xu hướng lãi suất tiếp tục duy trì ở vùng thấp, ít nhất đến hết năm nay.

