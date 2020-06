Chỉ số giá tiêu dùng Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm cao nhất trong 5 năm qua

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là từ ảnh hưởng của dịch Covid - 19, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn giữ mức ổn định.

Chiều 29/6, Cục Thống kế Hà Tĩnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê KT-XH 6 tháng đầu năm 2020.

Công nghiệp - thương mại - dịch vụ giảm

Tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nguyễn Việt Hùng đã thông báo một số vấn đề về tình hình KT - XH 6 tháng đầu năm 2020. Theo đánh giá chung, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là từ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, tình hình KT – XH 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Hà Tĩnh chỉ giữ mức ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP ước tính đạt mức tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2019. Khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 2,6% so với cùng kỳ, đóng góp 1,1 điểm phần trăm. GRDP 6 tháng đầu năm có tốc độ tăng trưởng thấp chủ yếu là do ngành công nghiệp - thương mại - dịch vụ giảm mạnh.

Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh Nguyễn Việt Hùng thông báo một số vấn đề cơ bản về tình hình KT - XH 6 tháng đầu năm 2020

Về cơ cấu kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỉ lệ cao với 40,08%; khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 33,59% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,27%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17,06%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước tính đến ngày 15/6 đạt 3.620 tỷ đồng, bằng 56,9% so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả thu ngân sách Nhà nước đạt thấp hơn so với cùng kỳ, nguyên nhân là do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nên nhiều hoạt động KT - XH bị đình trệ, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,25% so với cùng kỳ năm trước. Tính trong vòng 5 năm trở lại đây thì chỉ số giá bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng ở mức cao nhất.

Nguyên nhân do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 và dịch tả lợn Châu Phi, cùng với việc điều chỉnh các chính sách về giá đối với một số mặt hàng nên đã tác động đến chỉ số giá chung.

Đại diện các sở, ngành liên quan tham dự buổi họp báo.

Hoạt động sản xuất thủy sản vẫn duy trì mức tăng trưởng khá và ổn định. Kết quả sản xuất chăn nuôi đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước cả về số lượng cũng như sản lượng các loại thịt hơi xuất chuồng của đàn vật nuôi.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn trong những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, biến động giá thép, phôi, thị trường xuất khẩu. Ước tính chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp bằng 92,74% (giảm 7,26%) so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 18.895 tỷ đồng, tăng 0,14% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu hoạt động dịch vụ l­ưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác ước đạt 2.525,5 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại và dịch vụ giảm mạnh do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

Giải quyết việc làm cho 9.997 lao động

Trong khoảng thời gian chịu sự tác động nặng nề của dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh đã có trên 26.000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp, HTX phải nghỉ việc không hưởng lương và 45.600 lao động làm việc tự do ở lĩnh vực phi nông nghiệp bị mất việc làm. Ước tính trong 6 tháng, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 9.997 lao động.

Tính đến ngày 15/6, Hà Tĩnh thực hiện chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ cho 171.557 đối tượng với kinh phí 196,68 tỷ đồng (đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo) và giải quyết chính sách trợ cấp thất nghiệp cho 2.785 lao động với số tiền 38,74 tỷ đồng; trên địa bàn xảy ra 3 đợt lốc xoáy kèm theo mưa lớn và sét đánh...

Hơn 2 tháng, trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước không ghi nhận ca mắc mới do virus SARS- CoV-2 trong cộng đồng; toàn tỉnh hiện chỉ còn 367 trường hợp được cách ly tập trung tại khu ký túc xá Mitraco (thị xã Kỳ Anh).

Về giáo dục, Hà Tĩnh đã quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học bắt đầu từ ngày 4/2 đến 4/5, thời gian học lùi lại và dự kiến học sinh kết thúc năm học trước ngày 15/7.

Ông Phạm Trần Lê - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng kê khai và kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh thông tin thêm các số liệu về thu thuế nội địa trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương đã trao đổi và đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến báo cáo như: vấn đề giải quyết việc làm cho lao động; ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tình hình KT - XH; tình hình khó khăn của ngành chăn nuôi; dự báo tình hình phát triển một số ngành trong 6 tháng cuối năm...

Các vấn đề liên quan đã được đại diện Cục Thống kê Hà Tĩnh giải đáp thoả đáng.

Bà Uông Thị Hoàn - Trưởng phòng Thương mại, Cục Thống kê Hà Tĩnh giải đáp thắc mắc về chỉ số giá tiêu dùng tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2020.

Ngọc Loan