Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty Khánh Giang tổ chức chăn nuôi đúng quy định

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu Công ty TNHH Khánh Giang di chuyển toàn bộ đàn lợn ra khỏi trang trại trước 18h, ngày 20/8/2021, đồng thời thực hiện chăn nuôi đúng giấy phép đã cấp.

Sáng 16/8, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương liên quan đi kiểm tra thực tế việc thực hiện các điều kiện đảm bảo về đầu tư, môi trường tại trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Khánh Giang ở thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện Đức Thọ.

Ngay sau khi kiểm tra thực tế các hạng mục chuồng trại chăn nuôi, hệ thống xử lý nước thải tại trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Khánh Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo chính quyền huyện Đức Thọ, xã An Dũng, các bí thư chi bộ, trưởng thôn: Ngoại Xuân, xã An Dũng (Đức Thọ), Văn Minh, Trà Liên, xã Thường Nga (Can Lộc) và Công ty TNHH Khánh Giang.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Đức Thọ cho biết, trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Khánh Giang thuộc dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà, với quy mô diện tích 27,8 ha tại thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, đi vào hoạt động từ năm 2015.

Tuy nhiên, đơn vị này đã tự ý chuyển đổi mục đích, từ chăn nuôi bò sang nuôi 1.646 con lợn thương phẩm trái phép. Hệ lụy là làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc trong Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra thực tế các hạng mục chuồng trại chăn nuôi, hệ thống xử lý nước thải tại trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Khánh Giang.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, huyện Đức Thọ đã thành lập đoàn kiểm tra xử lý, giao cho Công ty TNHH Khánh Giang di dời toàn bộ đàn lợn 1.646 con ra khỏi trang trại trong vòng 10 ngày (từ 27/7 đến trước ngày 7/8). Tuy nhiên, công ty vẫn không thực hiện.

Tiếp đó, ngày 9/8, UBND huyện Đức Thọ đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan, xã An Dũng và Công ty TNHH Khánh Giang, để bàn phương án xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm.

Công ty TNHH Khánh Giang xây dựng, cơi nới trang trại khi chưa được cấp phép

Tại cuộc họp này, UBND huyện Đức Thọ yêu cầu công ty đến ngày 20/8 phải giảm 500 con lợn, loại từ 25 - 30 kg/con, số còn lại đến 30/9/2021 phải xử lý dứt điểm, với điều kiện Công ty TNHH Khánh Giang làm việc với người dân các địa phương bị ảnh hưởng và được người dân đồng tình.

Chiều 14/8, Công ty TNHH Khánh Giang đã thực hiện cam kết, xuất chuồng gần 400 con lợn đầu tiên cho đơn vị thu mua là một công ty giết mổ và chế biến sâu ở phía Bắc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông Nghiệp, Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư đa chỉ rõ những sai phạm của Công ty TNHH Khánh Giang như: Thực hiện chuyển đổi mục đích đầu tư khi chưa được cấp phép; xây dựng, cơi nới trang trại khi chưa được cấp phép; chăn nuôi lợn trái phép…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo chính quyền huyện Đức Thọ.

Đặc biệt, trên lĩnh vực môi trường, Công ty TNHH Khánh Giang đã vi phạm 7 lỗi, trong đó có hành vi xả thẳng chất thải, nước thải ra môi trường tự nhiên là vi phạm nghiêm trọng.

Đại diện các sở, ngành đề nghị Công ty TNHH Khánh Giang chấm dứt hoạt động nuôi lợn trái phép, khắc phục, xử lý các sai phạm, đặc biệt trên lĩnh vực môi trường.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Huy Thành: Doanh nghiệp vi phạm 7 lỗi hành vi, trong đó có hành vi xả thẳng ra môi trường là vi phạm nghiêm trọng.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải rất chia sẻ với những bức xúc của người dân do phải chịu đựng ô nhiễm môi trường; đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra cho thấy, những sai phạm của Công ty TNHH Khánh Giang là rất rõ, đặc biệt trên lĩnh vực môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Công ty TNHH Khánh Giang di chuyển toàn bộ đàn lợn lợn ra khỏi trang trại trước 18h, ngày 20/8/2021

“Tỉnh luôn đồng hành, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển trên các lĩnh vực, trong đó có chăn nuôi quy mô lớn. Tuy nhiên, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh là phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo môi trường, sản xuất kinh doanh phải đảm bảo đúng pháp luật, vì sức khoẻ cộng đồng” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng phê bình chính quyền địa phương, các phòng ngành chức năng chưa thực sự làm tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, chưa kịp thời bám sát, xử lý những vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Công ty TNHH Khánh Giang di chuyển toàn bộ đàn lợn ra khỏi trang trại trước 18h, ngày 20/8/2021; tuyệt đối không tái đàn, triển khai chăn nuôi lợn tại trang trại.

Giao các sở ngành liên quan và huyện Đức Thọ kiểm tra, giám sát việc thực hiện khắc phục và xử lý các hành vi vi phạm của doanh nghiệp; báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/8/2021.

Thanh Hoài – Lê Tuấn