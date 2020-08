Cục thuế Hà Tĩnh truy thu hơn 33,7 tỷ đồng tiền nợ thuế

Tính đến ngày 15/8/2020, tổng số tiền thuế nợ của Cục thuế Hà Tĩnh ước khoảng 193,3 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ so với dự toán thu ngân sách nội địa cả năm là 4,5 %. Theo quy định của Tổng cục Thuế, tổng số tiền nợ thuế so với dự toán thu ngân sách nội địa cả năm chiếm dưới 5%. Như vậy, tỷ lệ nợ so với dự toán thu của Cục thuế Hà Tĩnh hiện đang ở mức thấp hơn so với quy định chung của toàn ngành.