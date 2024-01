Điều gì giúp Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đạt giải 3 toàn hệ thống?

Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh xuất sắc giành giải 3 toàn hệ thống Agribank với hơn 170 chi nhánh trực thuộc trên cả nước trong triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2023.

Nguồn vốn huy động đạt 21.640 tỷ đồng

Năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trên địa bàn đối mặt nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng nói chung và Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nói riêng. Tuy vậy, với sự điều hành năng động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả của Ban lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh cùng sự đoàn kết, nỗ lực của người lao động, các chỉ tiêu, kế hoạch đều hoàn thành vượt mức.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Phạm Đức Ấn và Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng trao tặng giấy khen “Đơn vị xuất sắc đạt giải 3 toàn hệ thống” năm 2023 cho Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

Xác định tăng trưởng huy động vốn là mục tiêu quan trọng, ngay từ đầu năm 2023, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã giao kế hoạch kinh doanh cho các chi nhánh loại II. Với lợi thế là triển khai hiệu quả cơ chế lãi suất cạnh tranh của Agribank cùng việc “chạy” thành công chương trình tiết kiệm dự thưởng đã tạo “chất xúc tác” để Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tăng trưởng huy động vốn. Cụ thể, với chương trình “Mừng xuân Quý Mão 2023”, chi nhánh đã huy động 1.294 tỷ đồng.

Chị Phan Thị Thủy (phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh) phấn khởi: “Năm qua, tôi may mắn trúng thưởng ô tô Outlander 800 triệu đồng khi tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh. Đây chương trình thiết thực, giúp gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền và tăng cường sự gắn kết giữa khách hàng với Agribank”.

Nhờ đa dạng các kênh huy động vốn, đến 31/12/2023, tổng nguồn vốn huy động toàn chi nhánh đạt 21.640 tỷ đồng (tăng 2.523 tỷ đồng, tương đương mức tăng 13,2% so với đầu năm 2023 và đạt 105,8% kế hoạch Agribank giao). Nguồn vốn huy động của Agribank chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh luôn đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu đầu tư cho vay phát triển nền kinh tế, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, an toàn thanh khoản và đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định.

Tín dụng tăng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng bình quân của Agribank

Ảnh hưởng hậu COVID-19, năm 2023, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế bị chững lại. Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã điều hành lãi suất linh hoạt, chủ động nhiều giải pháp phù hợp để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng bằng chính nguồn lực nội tại.

Khách hàng đến giao dịch tại Hội sở Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

Năm qua, đơn vị đã 8 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay từ 1,3-2,5%/năm với lĩnh vực sản xuất kinh doanh; 2-3%/năm đối với lĩnh vực tiêu dùng; 3-4%/năm đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản... nhằm gỡ khó cho khách hàng. Đặc biệt, để thay đổi căn bản tình hình, tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, chi nhánh đã thành lập các đoàn chỉ đạo do các Phó Giám đốc chi nhánh làm trưởng đoàn về từng chi nhánh loại II cùng bàn giải pháp tăng trưởng dư nợ.

Theo ông Bùi Quang Thái – Giám đốc Agribank Nghi Xuân: Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt trực tiếp từ Ban Giám đốc chi nhánh đã góp phần giúp Agribank Nghi Xuân nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc và gợi mở các giải pháp tăng trưởng tín dụng hiệu quả. Nhờ vậy, năm 2023, dư nợ của Agribank Nghi Xuân đạt 1.998 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2022 và là đơn vị tăng trưởng dư nợ tốt nhất trong Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

Hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ) được Agribank Nghi Xuân cho vay vốn đầu tư phát triển nông nghiệp hiện đại.

Trên chặng đường hoạt động, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát chỉ đạo điều hành của của NHNN, hội sở chính; tập trung mọi nguồn lực để đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và các dự án trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Ông Võ Huy - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Đơn vị đã đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách tín dụng để khách hàng nắm bắt và tiếp cận, đặc biệt là các gói hỗ trợ lãi suất, ưu đãi lãi suất. Chúng tôi ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, phục vụ nông nghiệp - nông thôn và các lĩnh vực tín dụng theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ; cho vay hỗ trợ 50% lãi suất vay vốn theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh và các chương trình ưu đãi lãi suất khác của Agribank...

Cán bộ Agribank chi nhánh Hà Tĩnh tặng VietQR cho một hộ kinh doanh tại địa bàn TP. Hà Tĩnh

Năm qua, hàng loạt chính sách tín dụng đã được chi nhánh thực thi hiệu quả với mục tiêu đồng hành, gỡ khó cho nền kinh tế, tạo động lực để cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân phát triển sản xuất - kinh doanh. Tổng dư nợ đến 31/12/2023 đạt 13.549 tỷ đồng, tăng 1.404 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 11,6% so với đầu năm. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của chi nhánh cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng bình quân của Agribank (7,4%)".

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2023, chi nhánh đã tài trợ hơn 14,7 tỷ đồng cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa. Tại chương trình “Xuân ấm áp – Tết yêu thương” vừa qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng giấy khen đơn vị có nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội.

Thu Phương