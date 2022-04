Hà Tĩnh đột phá lớn trong thu thuế nội địa

Theo Phòng Nghiệp vụ - dự toán - pháp chế (Cục Thuế Hà Tĩnh), các sắc thuế tăng thu so với cùng kỳ đến từ nhiều nguyên nhân. Cụ thể, số thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng do số nộp từ thuế nhà thầu của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II và số nộp của việc bán hàng hóa tồn kho năm 2021 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Nhu cầu mua xe trước tết Nguyên đán của người dân tăng cũng đã giúp số thu thuế trước bạ tăng. Thu tiền sử dụng đất tăng do tiền sử dụng đất thu được từ hồ sơ quy hoạch đấu giá thực hiện hoàn thành cuối năm 2021, số nộp vào đầu năm 2022. Thuế thu nhập cá nhân cũng tăng cao hơn do sự biến động không ngừng của thị trường mua bán, chuyển nhượng bất động sản trong những tháng đầu năm 2022; lượng tiêu thụ xăng dầu trong quý tăng đột biến khiến cho tiền thuế bảo vệ môi trường tăng cao…