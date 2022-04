Quý I/2022, tổng vốn đầu tư trên địa bàn Hà Tĩnh tăng 23,06% so với cùng kỳ

Những tháng đầu năm 2022, nhiều công trình, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh được tập trung thi công đã tác động tích cực đến tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn với 6.150,49 tỷ đồng, tăng 23,06% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong tổng vốn đầu tư phát triển thì vốn nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.496,06 tỷ đồng, tăng 20,52% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngoài nhà nước ước đạt 3.629,59 tỷ đồng, tăng 4,26% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ước đạt 1.024,83 tỷ đồng, tăng 272,14% so với cùng kỳ năm trước.

Theo phân tích của Cục Thống kê Hà Tĩnh, tổng vốn đầu tư phát triển trong quý I/2022 tăng cao so với cùng kỳ là do nhiều công trình, dự án lớn được khởi công và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tiêu biểu là dự án Nhà máy Sản xuất Pin VinES tại khu kinh tế Vũng Áng đã hoàn thành thi công phần nền và cơ bản hoàn thành phần xây lắp nhà xưởng, giá trị vốn thực hiện dự kiến đạt 53 tỷ đồng. Đây là dự án lớn với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 4.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý III/2022.

Cùng với đó là Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 khởi công, dự kiến vốn đầu tư thực hiện quý I/2022 dự án này đạt 1.014 tỷ đồng. Dự án này có vốn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ USD.

Công trường thi công Nhà máy Sản xuất Pin VinES của Tập đoàn Vingroup.

Hiện các dự án lớn trên địa bàn (vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước) đang được các nhà đầu tư tập trung thi công như: Nhà máy Sản xuất Pin VinES, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, dự án nhà ở phức hợp Tân Hoàng Minh, Nhà máy bia Hà Nội Nghệ Tĩnh, Khu công nghiệp cổng khánh 1, 2 Hồng Lĩnh.... Đây sẽ là những dự án động lực thúc đẩy vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước tiếp tục tăng mạnh trong các quý tiếp theo.

Bá Tân