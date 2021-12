Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021

Cụ thể, thu thuế nội địa đạt 8.551 tỷ đồng, vượt 64,9% dự toán Trung ương giao (dự toán giao 5.184 tỷ đồng), vượt 22,2% dự toán HĐND tỉnh giao (dự toán giao 7.000 tỷ đồng) và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 8.122,7 tỷ đồng, vượt 56,8% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao (dự toán giao 5.180 tỷ đồng), tăng 85% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là kết quả đầy “ngoạn mục” trong bối cảnh hết sức khó khăn do đại dịch COVID-19.