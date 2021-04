Khai trương hoạt động Phòng giao dịch Kỳ Đồng (Kỳ Anh)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Anh thông báo khai trương hoạt động Phòng giao dịch Kỳ Đồng. Địa chỉ trụ sở: Thôn Đồng Phú, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Anh

Thông báo

Khai trương hoạt động Phòng giao dịch Kỳ Đồng

Thông tin cụ thể như sau:

- Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Anh - Phòng giao dịch Kỳ Đồng.

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam – Ky Anh Branch – Ky Đong Transactions Office

- Tên viết tắt: BIDV Kỳ Anh – PGD Kỳ Đồng

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: BIDV Ky Anh – Ky Dong Transaction Office

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Đồng Phú, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời gian khai trương và chính thức đi vào hoạt động: từ ngày 19/04/2021.

- Điện thoại: 02393.900.888

Trân trọng thông báo!