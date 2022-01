Linh hoạt trong điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động ngành Ngân hàng Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh nâng cao hiệu quả hoạt động; củng cố, nâng cao năng lực của cán bộ, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội...

Chiều 11/1, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng đại biểu tham dự hội nghị

Trong bối cảnh khó khăn chung do đại dịch COVID-19, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của toàn ngành, hoạt động ngân hàng Hà Tĩnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, qua đó góp phần tích cực cùng tỉnh nhà thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2021, các chi nhánh ngân hàng tại Hà Tĩnh đã huy động tổng nguồn vốn đạt 87.423 tỷ đồng (tăng 24,86% so với năm 2020 và vượt 77% kế hoạch đề ra). Trong đó, nguồn vốn huy động trên 12 tháng đạt 11.321 tỷ đồng (chiếm 12,95% tổng nguồn vốn huy động, tăng 27,65% so với đầu năm); tiền gửi tiết kiệm đạt 58.067 tỷ đồng (tăng 8,33% so với đầu năm); tiền gửi thanh toán đạt 28.912 tỷ đồng (tăng 81,53% so với đầu năm).

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Tuyết Nhung trình bày kết quả hoạt động ngành ngân hàng năm 2021

Về doanh số cho vay năm 2021, toàn tỉnh đạt khoảng 127.000 tỷ đồng (tăng 24,88% so với năm 2020). Dư nợ cho vay đến 31/12/2021 đạt 71.774 tỷ đồng (tăng 19,12% so với năm 2020, vượt kế hoạch đề ra). Nợ xấu trên địa bàn khoảng 497 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ so với thời điểm cuối năm 2020, chiếm 0,69% trong tổng dư nợ.

Giám đốc BIDV Hà Tĩnh Nguyễn Đình Thịnh tham luận về đề án tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các ngân hàng Hà Tĩnh thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với tổng giá trị nợ là 993,36 tỷ đồng cho 1.464 khách hàng; miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ với tổng giá trị là 357,25 tỷ đồng cho 356 khách hàng với số tiền lãi được miễn, giảm là 1,196 tỷ đồng; giảm, hạ lãi suất cho 99.183 khách hàng với tổng giá trị nợ 47.724 tỷ đồng, số tiền lãi được hạ 155,29 tỷ đồng; cho vay mới với lãi suất thấp hơn so với trước khi có dịch với doanh số lũy kế từ 23/01/2020 đến 31/12/2021 đạt hơn 67.120 tỷ đồng...

Bà Nguyễn Thị Mai Thúy - Phó Giám đốc Vietcombank Hà Tĩnh tham luận về chuyển đổi số trong ngành ngân hàng

Năm 2022, ngành ngân hàng đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng nguồn vốn tăng từ 16% trở lên so với cuối năm 2021; tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng tăng từ 15 - 17% so với cuối năm 2021; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ dưới mức 2%; đảm bảo an toàn hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, tồn tại trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh trong năm qua, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Trong đó, tập trung một số vấn đề như: cần tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ vay vốn nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu hoạt động kinh doanh; chuyển đổi số; tăng cường các giải pháp nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt; đảm bảo an toàn, bảo mật công nghệ thông tin và hoạt động thanh toán trên địa bàn...

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Trung: Tết Nguyên đán đang đến gần, đề nghị các đơn vị trong ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng phương án ứng phó với dịch bệnh để không bị đứt đoạn hoạt động kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của ngành ngân hàng trong hỗ trợ các thành phần kinh tế và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

“Trong năm qua, ngành ngân hàng cơ bản giải quyết hài hòa giữa nhiệm vụ kinh doanh với sự đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Trong bối cảnh dịch COVID-19, các ngân hàng đã thực hiện linh hoạt các hoạt động cho vay, kiểm soát nợ xấu, góp phần rất lớn vào việc xóa đói giảm nghèo, hạn chế tín dụng đen và xây dựng nông thôn mới” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh với vai trò đầu mối cần linh hoạt trong điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành. Hệ thống các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh cần củng cố, nâng cao năng lực của cán bộ, công nhân viên; nắm vững các nghị quyết phát triển KT - XH của tỉnh để lồng ghép trong hoạt động chuyên môn; tăng cường sự gắn kết với cấp ủy, chính quyền các cấp; tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong hệ thống ngân hàng, nhất là phát huy vai trò nêu gương người đứng đầu; thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh về xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp... để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, góp phần quan trọng vào phát triển KT - XH của địa phương.

Dịp này, ghi nhận những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Phan Trâm