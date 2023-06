Ngành chuyên môn khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm dịp nắng nóng

Hà Tĩnh đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Ngành điện lưu ý khách hàng cần nâng cao ý thức sử dụng điện, tuân thủ các biện pháp an toàn điện để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Từ đầu tháng 5, Hà Tĩnh xảy ra nắng nóng cực đoan. Chỉ tính riêng từ ngày 9/5/2023 lại nay, trên địa bàn huyện Hương Khê đã xảy ra 2 vụ hoả hoạn nghiêm trọng. Theo xác định ban đầu, nguyên nhân của 2 vụ hoả hoạn trên là do chạm chập về điện.

Công nhân Điện lực Hương Khê khuyến cáo các biện pháp an toàn điện trong Nhân dân mùa nắng nóng.

Anh Phan Hữu Âu – Cán bộ phụ trách an toàn, Điện lực Hương Khê phân tích: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy nổ do điện như: các mối nối dây dẫn điện không đảm bảo kỹ thuật, sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm, tiết diện dây dẫn sau công tơ không phù hợp với công suất sử dụng; để vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt dẫn đến nguy cơ chạm chập, cháy nổ…”.

Cũng theo anh Phan Hữu Âu, để lưới điện trong gia đình, công sở vận hành ổn định và đảm bảo an toàn, khi thiết kế, lắp đặt các hệ thống điện trong nhà, trụ sở làm việc phải đảm bảo tiêu chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật. Theo đó, cần lựa chọn dây dẫn điện có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tiết diện phù hợp với khả năng chịu tải của thiết bị điện; các mối nối dây dẫn điện phải đảm bảo đúng kỹ thuật.

Ngoài ra, khách hàng cần lắp đặt áp tô mát và cầu dao điện tổng cho đường dây điện chính trong nhà và cho từng đường dây điện phụ, từng gian phòng và từng thiết bị có công suất lớn. Khách hàng tuyệt đối không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm; để vật liệu dễ cháy cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt...

Khách hàng sử dụng điện phải thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị điện.

Thành phố Hà Tĩnh đang cấp điện cho trên 43.000 khách hàng. Với hơn 60% phụ tải điện phục vụ sinh hoạt, thời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện, nhất là các thiết bị làm mát như: điều hoà, quạt hơi nước, tủ lạnh... của người dân tăng cao. Theo đó, phụ tải điện của thành phố tăng 40% so với ngày thường nên người dân cần chú ý các biện pháp an toàn khi sử dụng điện.

Ông Đào Anh Phước – Phó Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh cho biết: "Ngành điện đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn như: thay thế dây dẫn sau công tơ không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; không luồn dây điện qua mái nhà làm bằng chất liệu dễ cháy như: lá, rơm rạ…; không bắt dây dẫn điện trên mái tôn để tránh quá trình cọ xát làm đứt dây hoặc mái tôn phát nhiệt làm hư hỏng vỏ cách điện của dây dẫn và nên luồn dây điện trong những ống luồn chuyên dụng có khả năng chống cháy cao.

Cùng đó, người dân phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện, sửa chữa, thay thế thiết bị điện và mạng điện có nguy cơ hư hỏng; thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị điện. Khi không có nhu cầu sử dụng các thiết bị điện nữa hoặc đang sử dụng mà bị mất điện thì phải ngắt ngay các thiết bị điện ra khỏi nguồn điện.

Để ứng phó kịp thời các sự cố chạm chập, cháy nổ trong mùa nắng nóng, mỗi hộ dân nên trang bị 1 - 2 bình chữa cháy xách tay để kịp thời dập lửa khi mới phát sinh sự cố. Các cơ quan, nhà máy, cơ sở kinh doanh, buôn bán cần bố trí người có chuyên môn trực nguồn điện 24/24h để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Người dân cần lựa chọn dây dẫn điện có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tiết diện phù hợp với khả năng chịu tải của thiết bị tiêu thụ điện.

Mùa hè năm nay, Hà Tĩnh dự báo có nhiều đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nền nhiệt độ cao, nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp tăng đột biến kéo theo nguy cơ mất an toàn về điện.

Theo ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng phòng An toàn (Công ty Điện lực Hà Tĩnh): Từ đầu năm lại nay, công ty đã gửi 3.622 thông báo tuyên truyền và tờ rơi đến tận tay các khách hàng sinh sống trong và hai bên hành lang lưới điện; phát 4.253 cuốn “cẩm nang an toàn điện và phòng cháy chữa cháy”. Đồng thời nhắn tin zalo, SMS tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện đến 440 000 khách hàng; in, treo 322 pa nô tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện tại các địa điểm thường xuyên tập trung đông người như: UBND xã, hội quán thôn, chợ, trường học...

Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, phụ tải điện tăng đột biến.

Cũng theo ông Bùi Quang Nhiệm, tình trạng gian lận sử dụng điện cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chạm chậm, nguy cơ cháy nổ. Ngành điện lưu ý khách hàng tuyệt đối không câu móc, đấu nối điện trái phép đường dây điện; đề nghị chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức sử dụng điện, chủ động phối hợp với ngành điện xử lý nghiêm các trường hợp “ăn cắp điện” để tạo sức răn đe...

Thu Phương