4 món đồ thời trang chị em đừng sắm mùa đông này

Xu hướng thời trang luôn có sự thay đổi. Vì thế trong mùa đông năm nay, có những món đồ lỗi thời mà chị em nên loại ra khỏi danh sách mua sắm ngay và luôn.

Khi đi dạo các shop thời trang, các nàng cần tinh tế để nhận ra đâu là item vừa hợp xu hướng lại có giá trị sử dụng lâu dài. Nếu muốn giữ vững phong độ mặc đẹp cho bản thân và đưa ra những quyết định mua sắm hợp lý, các quý cô nên tránh 4 món đồ thời trang dưới đây trong mùa đông này:

Áo parka phối lông thú

Ai cũng cho rằng mẫu áo này cực kỳ phù hợp với những ngày mùa đông lạnh giá. Tuy nhiên, chúng đã không còn được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại. Với thiết kế dáng lỡ và phần mũ có gắn lông rườm rà, loại trang phục này làm cho vẻ ngoài của người mặc kém thanh thoát.

Nhiều chiếc áo parka phối lông thú còn có màu sến sẩm, khiến chị em bị tụt hạng phong cách vô cùng thê thảm. Vậy nên, tốt hơn cả là các cô gái chỉ nên sắm cho mình một chiếc áo phao đơn giản là đủ giữ ấm cơ thể mà vẫn trông vô cùng thời thượng.

Áo parka phối lông thú dễ làm các nàng có vẻ ngoài rườm rà, nặng nề.

Một chiếc áo khoác phao đơn giản, ấm áp sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn cho chị em.

Áo dạ gile

Item này chính là nguyên nhân khiến style của các nàng trông già dặn và kém sang. Còn cố chấp mặc áo dạ gile trong những ngày mùa đông tới, chị em sẽ tự cộng thêm cho bản thân vài tuổi. Nếu muốn mặc áo khoác có chất liệu vải như vậy, các quý cô hãy đầu tư vào phiên bản áo dạ dài tay hoặc áo dáng ngắn. Chúng hợp mốt, trẻ trung và phù hợp với dòng chảy thời trang hiện đại. Phối đồ với những kiểu áo dạ này còn vô cùng dễ dàng, không cần mất quá nhiều thời gian cân nhắc.

Khi diện áo dạ gile, các quý cô dễ trông già hơn tuổi.

Các cô gái có thể chọn mua một chiếc áo khoác dạ dài tay dáng lửng vừa hợp mốt lại tôn dáng.

Mũ lông

Mùa đông năm 2022 rồi, các cô gái chớ dại mà lãng phí tiền vào những chiếc mũ lông to oạch. Chúng có một nhược điểm là làm đầu của các nàng trông to hơn so với tỷ lệ cơ thể. Ngoài ra, kết hợp trang phục với item này sao cho đẹp mắt cũng là cả một vấn đề. Chính vì vậy, chị em vẫn nên bổ sung vào tủ đồ một chiếc mũ len mỏng và đơn giản thì hợp lý hơn. Chúng vẫn đảm bảo sự ấm áp mà có thể sử dụng từ năm này qua năm khác mà không lo lỗi mốt.

Những chiếc mũ lông to oạch đã không còn được ưa chuộng nữa.

Để sử dụng được lâu dài, các nàng nên sắm cho bản thân kiểu mũ len đơn giản.

Giày boot lót lông

Đã từng có thời điểm kiểu giày này “làm mưa làm gió” và được phái đẹp vô cùng yêu thích. Nhưng ở hiện tại, chúng lạc mốt và không còn là sự lựa chọn của các tín đồ thời trang. Giày boot lót lông có kiểu dáng thô kệch và kém tinh tế. Do đó, khi diện chúng, các quý cô khó có thể được đánh giá cao về phong cách ăn mặc. Sự lựa chọn hợp lý hơn cho phái đẹp là những đôi boot tối giản được làm từ chất liệu da, có phần gót nhọn tôn dáng.

Giày boot lót lông tuy ấm áp nhưng đã lỗi mốt từ lâu.

Theo PNVN