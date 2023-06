5 thói quen xấu khi ngủ trưa rút ngắn tuổi thọ, ảnh hưởng đến sức khỏe

Ngủ trưa giúp bạn tỉnh táo khi làm việc vào buổi chiều, nhưng ngủ quá nhiều, ngay sau khi ăn no lại gây hại.

Khi nói đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh, mọi người sẽ nghĩ đến việc đi ngủ sớm và dậy sớm cùng với chợp mắt vào buổi trưa. Sau khi làm việc căng thẳng vào buổi sáng, cơ thể cần được nghỉ ngơi. Ngủ trưa có thể nâng cao hiệu quả làm việc và tinh thần vào buổi chiều.

Tuy nhiên, cách thức và thời điểm ngủ trưa cũng rất quan trọng. Nếu bạn ngủ trưa sai cách trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe .

Ngủ gục trên bàn làm việc không phải thói quen tốt. Ảnh minh họa: Muse

Ngủ trưa có ảnh hưởng đến tuổi thọ?

Hiện nay, ngày càng có nhiều nghiên cứu phát hiện ngủ trưa quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với những người trên 50 tuổi.

Nếu thời gian ngủ trưa hằng ngày trong vòng nửa giờ, nguy cơ mắc bệnh tim mạch sẽ giảm. Nhưng nếu vượt quá 1 giờ, nguy cơ mắc các bệnh bao gồm tim mạch, ung thư sẽ tăng lên.

Nếu bạn bị rối loạn giấc ngủ, ngủ trưa quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ vào ban đêm. Nếu ngủ không ngon vào ban đêm, bạn sẽ ngủ trưa lâu hơn. Điều đó tạo thành một vòng luẩn quẩn gây hại cho cơ thể.

Theo Aboluowang, dưới đây là 5 thói quen ngủ trưa không tốt mọi người nên thay đổi càng sớm càng tốt:

Ngủ trưa ngay sau khi ăn

Bạn nên ăn lượng thực phẩm vừa phải, không ngủ ngay sau bữa trưa. Ảnh minh họa: Times of India

Đi ngủ ngay sau khi ăn sẽ làm chậm tốc độ nhu động ruột, khiến thức ăn ứ đọng trong dạ dày và khó tiêu hóa. Sau khi ăn mà ngủ vài tiếng sẽ gây hại cho cơ thể. Vì vậy tốt nhất, bạn chỉ nên chợp mắt sau khi ăn một lúc.

Tư thế ngủ sai

Gối đầu lên tay khi ngủ sẽ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu lên não, gây thiếu máu não, thiếu oxy và dẫn đến đau đầu. Ngủ gục trên bàn cũng sẽ dẫn đến tình trạng máu cung cấp lên não không đủ.

Bật dậy ngay

Nếu sau khi ngủ trưa mà bật dậy ngay, lượng máu và oxy cung cấp cho não sẽ tạm thời không đủ, dễ gây ra hiện tượng chóng mặt, mắt thâm quầng, đứng không vững và có thể xảy ra tai nạn do té ngã. Do đó, khi tỉnh sau giấc ngủ trưa, bạn hãy ngồi khoảng ba phút, đợi cơ thể thích ứng rồi mới đứng dậy.

Ngủ quá nhiều

Học viện Y học về Giấc ngủ Mỹ khuyến cáo thời gian ngủ trưa đối với người trưởng thành khỏe mạnh nên từ 15 phút đến 30 phút. Trẻ sơ sinh và người già có thể kéo dài thời gian hơn một chút.

Do não của người già suy giảm nhanh hơn nên lưu lượng máu lên não sẽ giảm. Họ cần có một giấc ngủ ngắn để lưu lượng máu được phục hồi. Người cao tuổi cần sắp xếp thời gian ngủ trưa vào khoảng 15h, khống chế thời gian ngủ trong vòng nửa tiếng.

Ăn quá nhiều vào bữa trưa

Ăn quá no dễ dẫn đến khó tiêu và gây ra những tác hại nhất định cho sức khỏe. Đặc biệt thức ăn nhiều chất hoặc quá cay có thể khiến giấc ngủ trở nên tồi tệ hơn do cản trở quá trình tiêu hóa và làm tăng nguy cơ ợ nóng. Vì lý do này, hầu hết các chuyên gia khuyên không nên ăn quá nhiều và quá gần giờ đi ngủ.

Theo VNN