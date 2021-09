9 loại đồ uống giúp ngăn ngừa lão hóa

Theo thời gian, làn da bắt đầu chảy xệ, sạm màu, lão hóa… Việc bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết từ bên trong bằng những loại nước uống ngăn ngừa lão hóa da là vô cùng cần thiết.

Để có một làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa lão hóa, bạn cần nuôi dưỡng và tái tạo cấu trúc từ sâu bên trong. Thường xuyên sử dụng các loại đồ uống dưới đây sẽ giúp bạn ngăn ngừa bệnh tật và có một làn da tươi trẻ, rạng rỡ.

Nước lọc có vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm đẹp da, bởi nước có công dụng ngăn ngừa nếp nhăn, hỗ trợ thải độc, giúp gan khỏe mạnh. Chỉ cần uống đủ 2 lít nước/ngày là biện pháp hiệu quả để tăng cường sức khỏe và chống lão hóa. Cung cấp đủ nước cũng là giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể và giữ cho làn da tươi trẻ.

Nước ép cà chua

Nước ép cà chua giúp làn da sáng khoẻ, ngăn ngừa tổn thương tế bào da.

Nước ép cà chua là một nguồn cung cấp dồi dào các chất chống ôxy hoá. Hàm lượng chất xơ có trong nước ép cà chua rất có lợi cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa cơ thể tránh khỏi chứng táo bón và các bệnh liên quan đến đường ruột khác như tiêu chảy, nhiễm trùng ruột...

Bên cạnh việc bảo vệ sức khoẻ tim mạch, các chất chống ôxy hoá có trong nước ép cà chua, điển hình là carotenoid lycopene, một loại carotenoid provitamin A còn giúp ngăn ngừa bệnh ung thư.

Một trong những ưu điểm nổi trội của nước ép cà chua là công dụng làm đẹp da cực kỳ tốt. Các loại vitamin, chất chống ôxy hoá có trong loại nước ép này giúp làn da sáng khoẻ, hồng hào, ngăn ngừa tổn thương tế bào da.

Nhờ cơ chế thu nhỏ lỗ chân lông, hạn chế sự tiết bã nhờn gây ra mụn trứng cá mà nước ép cà chua làm giảm viêm và ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Nước ép bưởi

Uống nước ép bưởi thường xuyên cải thiện tình trạng lão hóa da.

Nước ép bưởi có công dụng chống lão hoá tuyệt vời. Bởi trong thành phần của chúng có chứa hàm lượng vitamin C cực kì lớn giúp tăng cường sản xuất và cung cấp collagen cần thiết để nuôi dưỡng da, ngăn ngừa nếp nhăn và chống lão hoá.

Vì thế nếu muốn đẹp da, chống lão hoá mỗi tối bạn nên thưởng thức 1 ly nước ép bưởi. Tình trạng da sẽ nhanh chóng được cải thiện, đặc biệt là các làn da có dấu hiệu lão hoá, chảy xệ.

Chanh leo

Chanh leo chứa rất nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe. Chỉ số đường huyết thấp, hàm lượng chất xơ cao khiến chanh leo trở thành thực phẩm rất tốt hỗ trợ điều trị đái tháo đường.

Các chất chống ôxy hóa, vitamin phenolic, flavonoid là những hoạt chất tốt giúp ngăn ngừa và phòng chống các gốc tự do gây ra ung thư. Hợp chất piceatannol được tìm thấy trong chanh leo còn giúp tiêu diệt các tế bào ung thư trực tràng một cách hiệu quả. Kali giúp tăng cường lưu thông máu, bảo vệ tim mạch, axit citric giúp ngăn ngừa mụn, nuôi dưỡng làn da săn chắc và vitamin C giúp làm lành các tổn thương, phục hồi vết thâm và dưỡng da sáng mịn....

Râu ngô

Chứa hàm lượng các chất chống ôxy hóa cao, vitamin C và các khoáng chất dồi dào, râu ngô có tác dụng ngăn ngừa các bệnh liên quan tới tim mạch, tuần hoàn máu, chống lão hóa và tăng cường cung cấp ôxy cho tế bào nhiều hơn.

Râu ngô cũng có tác dụng giúp ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của các gốc tự do là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư.

Nước ép củ dền

Củ dền có chất kháng khuẩn, khắc phục làn da bị sạm màu.

Trong củ dền đỏ có chứa các chất kháng khuẩn có tác dụng làm sạch, dịu viêm, diệt vi khuẩn gây nhiễm trùng và khắc phục làn da bị sạm màu. Không những thế, củ dền còn chứa nhiều vitamin C có tác dụng làm mờ sắc tố và tẩy sạch da từ sâu bên trong.

Đặc biệt chất chống ôxy hoá có trong củ dền còn giúp bảo vệ sức khoẻ của bạn khỏi các gốc tự do và chống lại nếp nhăn, lão hoá da và chảy xệ.

Trà xanh

Trà xanh từ lâu đã được biết đến là loại nước uống không những thân thiện với sức khỏe mà còn hỗ trợ chăm sóc da vô cùng hữu ích. Trong trà xanh có chứa nhiều thành phần tốt cho làn da như các chất chống ôxy hóa có lợi cho da, các vitamin: tiền sinh tố A, B2, B3, B5, C (C chủ yếu trong trà tươi, trà búp khô thì vitamin C chỉ còn ít), hay các nguyên tố vi lượng khác như kali và fluor.

Đáng chú ý nhất là thành phần catechins có trong nước trà xanh. Đây là thành phần có thể ức chế các vi khuẩn, chống viêm tạo môi trường phát triển thuận lợi cho làn da. Ngoài ra, trà xanh còn tham gia vào quá trình lọc bỏ độc tố trên da, cộng thêm với tác dụng làm dịu da sẽ giúp da căng mịn hơn và sáng ra rất nhiều…

Khả năng chống ôxy hóa tuyệt vời của loại đồ uống này giúp nó được ứng dụng vào để hỗ trợ trị liệu các vấn đề về da có liên quan đến ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, sử dụng trà xanh thường xuyên còn giúp ngăn ngừa lão hóa sớm, làm cho da sáng hơn, đáng chú ý hơn cả là khả năng ngăn ngừa ung thư da.

Trà xanh còn là loại nước có tác dụng giảm cân, tăng cường sức khỏe tim mạch, xương khớp rất hiệu quả.

Nước dừa

Với hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào trong đó, nước dừa không chỉ là thức uống yêu thích của chị em phụ nữ vào dịp hè để giải khát, làm đẹp da mà nó còn mang lại nhiều lợi ích thực tế như kháng khuẩn, chống viêm, kháng virus và chống ôxy hóa.

Cytokinin là một hoạt chất đặc biệt có trong nước dừa với tác dụng điều hòa sự tăng trưởng, phân chia tế bào, giúp giảm thiểu quá trình lão hóa tế bào da, làm cân bằng độ pH cho da và tăng khả năng liên kết, giữ nước của các mô dưới da, giúp chị em có một làn da tươi sáng, rạng rỡ.

Sữa đậu nành

Sữa đậu nành giúp cải thiện sắc tốt da, chống lão hóa.

Uống sữa đậu nành giúp tăng cường sức khỏe, bồi bổ cơ thể, còn nếu dùng để chăm sóc làn da sẽ nhanh chóng cải thiện sắc tố, chống lão hóa, giảm nếp nhăn, dưỡng da khỏe manh, mịn màng.

Sữa đậu nành cung cấp hàng loạt vitamin, khoáng chất thiết yếu nhẹ nhàng nuôi dưỡng tái tạo, ức chế sắc tố melanin, nhanh chóng đánh bật thâm, sạm, cải thiện hiệu quả tình trạng không đều màu, mang đến vẻ trắng sáng cho làn da.

Đậu nành và sản phẩm thực phẩm từ đậu nành không những giàu chất đạm mà còn không chứa cholesterol, chứa rất ít chất béo no và giàu chất xơ. Vì vậy, đậu nành được khuyến nghị sử dụng để phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm có liên quan đến dinh dưỡng và lối sống như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu... Dầu đậu nành là một trong vài loại dầu ăn hiếm hoi có chứa nhiều aLNA và có tỷ lệ omega3: omega6 rất tốt.

Theo BS. Mai Linh/SK&ĐS